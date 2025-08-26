İran Büyükelçisi Avustralya'dan sınır dışı edildi: Tahran aleyhine 'güvenilir istihbarat' kriz çıkardı

Haberin Devamı

ABC News Avustralya'nın haberine göre, Albanese, Avustralya Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (ASIO) geçen yıl Melbourne'deki bir Sinagoga ve Sydney'deki Lewis Continental Kitchen'a düzenlenen saldırıların arkasında İran hükümetinin olduğuna dair "güvenilir istihbarat" elde ettiğini duyurdu.

Albanese, İran'ın Canberra Büyükelçisi Sadeghi'nin Avustralya hükümeti tarafından "istenmeyen kişi" ilan edildiğini ve diğer 3 yetkiliyle beraber sınır dışı edilmesine karar verildiğini belirtti.

"Bunlar Avustralya topraklarında yabancı bir ulus tarafından düzenlenen çok tehlikeli faaliyetler." değerlendirmesinde bulunan Albanese, bu durumun kabul edilemez olduğunu kaydetti.

ASIO Genel Müdürü Mike Burgess ise saldırıların İran tarafından tutulmuş kişiler tarafından düzenlendiğini öne sürdü.

Burgess, "Avustralya'da görevli diğer İranlı diplomatların saldırılara karışmadığını, ancak İran hükümetinin karışmış olabileceği diğer olayları araştıracaklarını" vurguladı.

Dışişleri Bakanı Penny Wong, Büyükelçi Sadegh ve diğer İranlı diplomatların ülkeyi terk etmek için 7 gün süreleri olduğunu dile getirdi.

Avustralya'nın Tahran Büyükelçiliğindeki bütün faaliyetler askıya alınırken, İran'daki bütün Avustralyalı diplomatların da ülkeyi terk ettiği açıklandı.

AVUSTRALYA'DAKİ SALDIRILAR

Avustralya’da geçen yıl farklı kentlerde 2 ayrı saldırı yaşandı. Melbourne’deki bir sinagog hedef alındı. Sydney’de ise Lewis Continental Kitchen isimli restoran saldırıya uğradı. Olaylar ülke genelinde güvenlik endişelerini artırdı.

Melbourne’de düzenlenen saldırıda sinagogun duvarlarına saldırganlar zarar verdi. Polis, olayın antisemit bir motivasyon taşıdığını değerlendirdi. Saldırı sonrası bölgede güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı. Toplum temsilcileri saldırıya sert tepki gösterdi.

Sydney’deki saldırı ise bir restoranın giriş bölümünde gerçekleşti. İşletme ciddi maddi hasara uğradı. Olay sırasında içeride bulunan kişiler büyük panik yaşadı. Yetkililer saldırının organize şekilde yapıldığını belirtti.

Avustralya polisi iki saldırıyı da ayrı ayrı soruşturdu. Güvenlik kameraları üzerinden şüphelilerin kimlikleri araştırıldı. Olaylarla bağlantılı bazı kişiler gözaltına alındı. Soruşturmaların devam ettiği bildirildi.

Hükümet yetkilileri saldırıları kınadı. Açıklamalarda, dini ve kültürel mekânlara yapılan saldırıların kabul edilemez olduğu vurgulandı. Halkın güvenliği için gerekli tüm tedbirlerin alınacağı ifade edildi. Bu açıklamalar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Saldırılar ülkedeki toplumsal barışın kırılganlığını gündeme taşıdı. Din ve etnik köken temelli nefret suçlarının artışına dikkat çekildi. Avustralya’daki farklı topluluklar dayanışma mesajı verdi. Yetkililer toplumun huzurunu korumak için ortak tavır sergiledi.