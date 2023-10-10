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İran bu krizin neresinde

Güncelleme Tarihi:

#Hamas #İran#ABD
İran bu krizin neresinde
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2023 07:00

ABD basınında Hamas’ın düzenlediği saldırılarda İran’ın dahlinin olup olmadığı sorusu gündemde. ABD makamları şu ana kadar bu doğrultuda bir kanıt ortaya çıkmadığını söylese de askeri uzmanlar saldırının karmaşıklığı ve ölçeği göz önünde bulundurulduğunda İran’ın desteğinin akla geldiği görüşünde.

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Uzmanlar saldırılardaki stratejinin, İran destekli milislerin kendilerinden daha güçlü konvansiyonel ordulara karşı girişimleriyle örtüştüğünü ifade ediyor. Öte yandan NBC News’a konuşan Hamas yetkilisi Ali Baraka, İran’ın saldırıları desteklediğini reddederek, “Bu saldırı İran dahil herkes için bir sürprizdi” ifadelerini kulllandı.

NORMALLEŞME VURGUSU

Konuyla ilgili önceki gün yaptığı açıklamalarda, İran’ın saldırılarla doğrudan bağlantılı olduğuna ilişkin bir kanıt bulamadıklarını söyleyen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yine de bu ihtimali tamamen dışarda bırakmadı. Çatışmaların ABD’nin bir süredir gerçekleşmesi için çalıştığı Suudi Arabistan-İsrail normalleşmesini bozmak için çıkmış olabileceği yorumunu yapan Blinken, Hamas’ın bu anlamda İran ile birlikte hareket ediyor olabileceğini söyledi. Blinken, “Motivasyonun bir parçası bu olabilir. Bakın, normalleşmeye kim karşı çıkıyor? Hamas, Hizbullah, İran” diye konuştu.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani gazetecilere yaptığı açıklamada Hamas’ın saldırısına destek verdiği iddialarını reddederek “İran’ın rolüne ilişkin suçlamalar... siyasi nedenlere dayanıyor” dedi ve Filistinlilerin Tahran’dan herhangi bir yardım almadan “uluslarını savunmak ve haklarını geri almak için gerekli kapasite ve iradeye” sahip olduklarını söyledi.

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#Hamas #İran#ABD

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