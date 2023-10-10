İran bu krizin neresinde

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Uzmanlar saldırılardaki stratejinin, İran destekli milislerin kendilerinden daha güçlü konvansiyonel ordulara karşı girişimleriyle örtüştüğünü ifade ediyor. Öte yandan NBC News’a konuşan Hamas yetkilisi Ali Baraka, İran’ın saldırıları desteklediğini reddederek, “Bu saldırı İran dahil herkes için bir sürprizdi” ifadelerini kulllandı.



NORMALLEŞME VURGUSU



Konuyla ilgili önceki gün yaptığı açıklamalarda, İran’ın saldırılarla doğrudan bağlantılı olduğuna ilişkin bir kanıt bulamadıklarını söyleyen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yine de bu ihtimali tamamen dışarda bırakmadı. Çatışmaların ABD’nin bir süredir gerçekleşmesi için çalıştığı Suudi Arabistan-İsrail normalleşmesini bozmak için çıkmış olabileceği yorumunu yapan Blinken, Hamas’ın bu anlamda İran ile birlikte hareket ediyor olabileceğini söyledi. Blinken, “Motivasyonun bir parçası bu olabilir. Bakın, normalleşmeye kim karşı çıkıyor? Hamas, Hizbullah, İran” diye konuştu.



Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani gazetecilere yaptığı açıklamada Hamas’ın saldırısına destek verdiği iddialarını reddederek “İran’ın rolüne ilişkin suçlamalar... siyasi nedenlere dayanıyor” dedi ve Filistinlilerin Tahran’dan herhangi bir yardım almadan “uluslarını savunmak ve haklarını geri almak için gerekli kapasite ve iradeye” sahip olduklarını söyledi.