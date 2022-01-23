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İran, BM'den oy hakkını geri istedi

#İran#BM#Oy Hakkı
İran, BMden oy hakkını geri istedi

İran Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mecit Taht Revançi, BM’ye gecikmiş aidat ödemesinin yapıldığını ve askıya alınan oy kullanma hakkının iade edilmesi gerektiğini söyledi.

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İran Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mecit Taht Revançi, Güney Kore’nin bloke ettiği İran’a ait mal varlığından 18 milyon doların aidat ödemesi için BM’ye aktarıldığını ve askıya alınan oy kullanma hakkının geri iade edilmesi gerektiğini söyledi. Revançi, "Birleşmiş Milletler'den İran'ın oy hakkını geri iade etmesini bekliyoruz. ABD'nin acımasız yaptırımları nedeniyle son 2 yıldır BM'ye olan aidat borcumuzu ödemede sorunlar yaşıyoruz. Bu yaptırımlar sadece gıda ve ilaç sektöründe değil, BM'deki çalışmalarımızı da olumsuz yönde etkiledi" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler aralarında İran'ın da bulunduğu 8 ülkenin BM'ye olan borçlarını ödemedikleri gerekesiyle oy kullanma haklarını iptal etmişti. Herhangi bir ülkenin BM'ye olan aidat borcu son 2 yılda ödediği aidattan fazla ise o ülkenin oy kullanma hakkı elinden alınıyor. Geçtiğimiz yıl bir kez daha 65 milyon dolarlık borcu nedeniyle oy kullanma hakkını kaybeden Tahran yönetimi, 16 milyon dolarlık asgari ödemeyle oy hakkını geri kazanmıştı.
İran'a ait mal varlıkları ise ABD yaptırımları nedeniyle Güney Kore tarafından bloke edilmişti. Güney Kore'de İran'a ait tahmini olarak 7 milyar dolar mali varlık olduğu belirtiliyor.

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