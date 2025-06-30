İran bitti gözler Gazze’de! Ateşkes var mı yok mu

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İsrailli yetkililer bu yönde bir emare olmadığı için açıklamayı “şaşkınlıkla karşıladıklarını” belirtirken, Trump dün yine Gazze’de ateşkes çağrısı yaptı.

‘SİYASİ TEMENNİ’

Trump’ın önceki gün “Gazze’de bu hafta bir ateşkes olabileceğini düşündüğünü” söylemesi 21 aydır bombardıman altındaki Gazze Şeridi’nde barış umutlarını tekrar yeşertse de İsrail basınına yansıyan haberler durumun bu kadar parlak olmayabileceğine işaret ediyor. İsrail’in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, esir müzakerelerine vakıf ismi açıklanmayan yetkililer, Trump’ın açıklamalarını şaşkınlıkla karşıladıklarını belirterek, Hamas ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun tutumlarında değişiklik olduğuna dair hiçbir işaret bulunmadığı, Trump’ın sözlerinin “siyasi temenniden ibaret” olduğu değerlendirmesine bulundu.

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NORMALLEŞME İÇİN Mİ

Takas anlaşması müzakerelerinde bir ilerleme sağlandığına dair kendilerine bir bildirim yapılmadığını kaydeden yetkililer, Katar ve Mısır arabuluculuğunda perde arkasında bazı temasların sürdüğünü ancak bu görüşmelerin şu ana kadar bir sonuca ya da ilerlemeye yol açmadığını aktardı. Trump’ın iyimserliğinin neye dayandığını anlayamadıklarını ifade eden yetkililer, ABD yönetiminin İsrail ve Arap ülkeleri arasındaki normalleşme adımlarını genişletmenin önünü açmak amacıyla Gazze’de kapsamlı bir anlaşmayı desteklediğini ifade etti. İsrailli yetkililer, Trump’ın İsrail-İran çatışmasının sona ermesinin ardından oluşan ivmeyi değerlendirerek yeni bir siyasi başarı elde etmeye çalıştığını düşünüyor. Dün ateşkes çağrısını yineleyen Trump, Truth Social hesabından “GAZZE’DE ANLAŞMA YAPIN. REHİNELERİ GERİ GETİRİN!!! DJT” ifadelerini kullandı.

66 ÇOCUK AÇLIKTAN ÖLDÜ

GAZZE’deki Hükümet Ofisi, İsrail ablukasının yol açtığı yetersiz beslenme sonucu bölgede en az 66 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı. İsrail’in Gazze’ye gıda ve tıbbi yardımların ulaştırılmasına yönelik ablukası nedeniyle büyük bir insani kriz yaşanıyor. UNICEF, günler önce yalnızca mayıs ayında 6 ay-5 yaş arasındaki 5 binden fazla çocuğun akut yetersiz beslenme nedeniyle tedavi altına alındığını duyurmuştu.

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YENİ HAREKÂT İHTİMALİ

Öte yandan İsrail ordusunun, ateşkes müzakerelerinde ilerleme sağlanmazsa, Gazze’ye yönelik yeni bir kara harekâtı başlatabilir. The Jerusalem Post’un haberine göre Başbakan Netanyahu, Savunma Bakanı Israel Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile dün akşam yeni saldırı planlarını görüşmek için bir araya geldi. Zamir dün İsrail ordusunun Gazze’deki saldırılarının yakında hükümetin belirlediği “hatlara ulaşacağını” ve bununla birlikte ordunun bölgenin yüzde 75’ini kontrol altına alacağını açıkladı. Analistler, Zamir’in ordunun hedeflerine ulaşmak üzere olduğunu açıklayarak, hükümete rehine-ateşkes anlaşmasını sürdürme veya İsrail ordusunun Gazze’ de askeri yönetim kurmaya hazırlanma konusunda karar vermesi gerektiğini işaret ettiği değerlendirmesinde bulundu.