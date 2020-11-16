İran: Biden hükümeti zararımızı telafi etmeli

İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’na göre, İran Meclisi’nin dünkü oturumunda konuşan Kalibaf, ABD Başkanlık seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. İran Atom Enerjisi Ajansı Kurumu raporlarına göre İran’ın nükleer anlaşmadan kaynaklı tüm yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdiğinin altını çizen Kalibaf, Biden döneminde ABD hükümetinin nükleer anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirmesi ve yaptırımları kaldırması gerektiğini belirtti. Biden hükümetinin hayata geçireceği pratik eylemlerin kendileri için şart olduğunu kaydeden Kalibaf, “Bu konuda iyimser olmasak da, İran şirketlerinin petrol satış sürecinin, bankacılık faaliyetlerinin ve ticaretinin dünya ile normalleştiğini pratikte görürsek memnun olacağız” dedi.

150 MİLYAR DOLAR

ABD Başkanı Trump’ın 8 Mayıs 2018’de Kapsamlı Ortak Eylem Planı olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek Tahran’a yönelik yaptırımları hayata geçirmesiyle İran yaklaşık 2.5 yıldır ekonomik zorluklar yaşıyor. Biden daha önce, seçimleri kazanması halinde eski ABD Başkanı Barack Obama’nın yardımcısı olduğu dönemde İran ile imzalanan nükleer anlaşmaya geri döneceğini açıklamıştı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de daha önce yaptığı bir açıklamada, Biden hükümetinin “geçmişteki hataları telafi etmesi” gerektiğini söylemişti. Ruhani, yaptırımlar nedeniyle ülkesinin yaklaşık 150 milyar dolar zarar gördüğünü ifade etmişti.