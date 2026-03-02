İran bayraklı gömlekle saldırı... 2 ölü

Haberin Devamı

Olayda 2 kişi öldü, 14 kişi de yaralandı. Saldırgan da polis tarafından vurularak öldürüldü. Austin Polis Şefi Lisa Davis, saldırganın arabasıyla bir barın önünde durarak, dışarıdaki insanlara rasgele ateş açtığını söyledi. Polis şefi, yaralılardan üçünün durumunun kritik olduğunu kaydetti.

FBI, olayın olası bir terör eylemi olup olmadığını araştırdığını açıklarken, araçta ve saldırgan üzerinde ‘terörle bağlantıya işaret eden bulguların’ tespit edildiği belirtildi. The Associated Press haber ajansı, saldırganın üzerinde İran bayrağı olan bir gömlek ve ‘Property of Allah’ (Allah’ın Mülkü) yazan bir sweatshirt giydiğini yazdı.

53 yaşındaki Senegal asıllı Ndiaga Diagne adlı saldırgan 2013 yılında ABD’ye sığınma başvurusunda bulundu. 2016 yılında ise ABD vatandaşlığına geçti. Saldırganın, İran’a yönelik saldırılardan etkilenmiş olabileceği iddia edildi.