İran: Batı nükleer konuda samimi değil

İran Uzmanlar Meclisi ve Düzenin Yararını Teşhis Konseyi Başkanı Ayetullah Ali Ekber Haşimi Rafsancani, eski Fransa Başbakanı Dominique de Villepin ile Tahran'da yaptığı görüşmede, Batılı ülkelerin İran'ın nükleer enerji programına karşı tutumunu eleştirdi.
“ABD, Almanya
ve Fransa, 1979'dan önce İran'da nükleer santral yapmak için anlaşma imzalamışlardı, ancak tek taraflı olarak anlaşmalarını iptal ettiler” diyen Rafsancani, “Batı, İran'a verdiği sözü yerine getirmedi” ifadesini kullandı.
İran'ın nükleer enerji programının ABD'nin de yardımıyla 1950'lerde başladığını anlatan Rafsancani, İran'da çok sayıda nükleer santral yapmak için 1970'lerde Nixon ve Ford yönetimleriyle görüşmeler yapıldığını kaydetti.
Rafsancani, “Nükleer çalışmalar o dönemde de uranyum zenginleştirme programını kapsıyordu, ancak ne ABD ne de Avrupa buna karşı çıkıyordu” dedi.
İranlı lider, “ülkesine yönelik ambargoların ve sonu gelmez tehditlerin nükleer enerji müzakerelerini olumsuz etkileyeceği” uyarısında bulundu.
Rafsancani, Batının anlaşmaları iptalinin ardından İran ve Rusya'nın 1992'de nükleer işbirliği anlaşması imzaladığını, 1995'te de bu ülkeyle Buşehr nükleer santralinin yapımı konusunda anlaşma imzalandığını hatırlattı.
Eski Fransa Başbakanı Dominique de Villepin de konuşmasında, uluslararası yasalar çerçevesinde her ülkenin barışçıl amaçlı nükleer enerji elde etme hakkı olduğunu belirtti.
İran'ın nükleer enerji programına ilişkin “devam edegelen soruların” çözüm sürecini olumsuz etkilediğini kaydeden Villepin, “Bu durum, tansiyonu yükseltmek isteyenlere fırsat verecek” dedi.