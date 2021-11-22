İran: Azerbaycan ile ilişkilerde yeni bir döneme girdik

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Aşıda çirkin oyun... Ve açıklama geldiAşıda çirkin oyun... Ve açıklama geldi#Kovid Aşısı
Mesut Özilden çok sert cevap'Mesut Özil'den çok sert cevap!'#Fenerbahçe
İlgi günden güne artıyor Yatırımcılar için süpermarketİlgi günden güne artıyor! 'Yatırımcılar için süpermarket'#VİOP
Muharrem öğretmen kansere yenildiMuharrem öğretmen kansere yenildi#Tekirdağ
Borsa İstanbuldan yeni rekor Tüm zamanların en yükseğiBorsa İstanbul'dan yeni rekor! Tüm zamanların en yükseği#Borsa İstanbul
Bakan Akar’dan Yunanistan’a tepki: Bu insanlık suçu ve ikiyüzlülüktürBakan Akar’dan Yunanistan’a tepki: Bu insanlık suçu ve ikiyüzlülüktür#Milli Savunma Bakanlığı
Trabzonsporun Gaziantep FK maçı 11i belli olduTrabzonspor'un Gaziantep FK maçı 11'i belli oldu#Süperlig
Dünya devine şok Yöneticileri esrar kaçakçılığı operasyonunda yakalandıDünya devine şok! Yöneticileri esrar kaçakçılığı operasyonunda yakalandı#Amazon
Libya’dan kurtarılan Türk büyük kurtuluşu anlattı: Hakan Fidan yanımıza geldi ve bizimle kucaklaştıLibya’dan kurtarılan Türk büyük kurtuluşu anlattı: Hakan Fidan yanımıza geldi ve bizimle kucaklaştı#Libya
1.000 dolarla yola çıkıp dünyanın en zenginlerinden oldu 90 yaşında hayatını kaybetti1.000 dolarla yola çıkıp dünyanın en zenginlerinden oldu! 90 yaşında hayatını kaybetti#Subway
Erdoğanın avukatından dava açıklaması: İddialar yalan, çarpıtma yapılıyorErdoğan'ın avukatından 'dava' açıklaması: İddialar yalan, çarpıtma yapılıyor#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kaybolanlar nereye gidiyor Kayıp tenisçi Peng ile ilgili akılalmaz iddialar...Kaybolanlar nereye gidiyor? Kayıp tenisçi Peng ile ilgili akılalmaz iddialar...#Peng Shuai
Derbide çıldırtan olay Diagne, Mert, İrfan...Derbide çıldırtan olay! Diagne, Mert, İrfan...#Galatasaray
11 yaşındaki kız termal havuza gitti, belsoğukluğuna yakalandı Doktor da şaşırdı...11 yaşındaki kız termal havuza gitti, belsoğukluğuna yakalandı! Doktor da şaşırdı...#Gonore Bakterisi
Ameliyata alınmıştı... Saatler sonra iyi haber geldiAmeliyata alınmıştı... Saatler sonra iyi haber geldi!#Kadir İnanır
HABERLERDünya Haberleri

İran: Azerbaycan ile ilişkilerde yeni bir döneme girdik

#İran#Azerbaycan#Yeni Dönem
İran: Azerbaycan ile ilişkilerde yeni bir döneme girdik

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev'in ziyaretini ilişkilerde yeni dönemin başlangıcı olarak nitelendirdi.

Haberin Devamı

Hatibzade, Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Mustafayev'in dünkü Tahran ziyaretinin daha önce üzerinde mutabık kalınan projelerin hayata geçirilmesi için yapıldığını kaydeden Hatibzade, "Basın üzerinden gerçekleşen ve arzu edilmeyen lüzumsuz gerginliği iki tarafın kararlı duruşuyla geride bıraktık. İran ile Azerbaycan ilişkileri yeni döneme girdi ve bu ziyaret de o doğrultuda gerçekleşti. Gelecek günlerde muhtelif düzeylerde ziyaret devam edecek." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi'nin bugün Tahran'a geleceğini aktaran Hatibzade, "UAEA'ya sürekli olarak teknik alanda kalmasını ve bazı ülkelerin siyasi amaçlarını UAEA üzerinden gerçekleştirmesine izin vermemesini tavsiye ettiklerini" dile getirdi.

Hatibzade, Grossi ile görüşmelerde İran'ın nükleer tesislerine yapılan sabotajların da ele alınacağını söyledi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İran#Azerbaycan#Yeni Dönem

BAKMADAN GEÇME!

25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

#Zeynep Kankonde
Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlunun aşk pozu

Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlu'nun aşk pozu!

#Çetin Altay
Bölgedeki konut, arsa ve arazilerin fiyatları uçtu İşte en değerli ilçeler

Bölgedeki konut, arsa ve arazilerin fiyatları uçtu! İşte en değerli ilçeler

#Çanakkale