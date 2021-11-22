İran: Azerbaycan ile ilişkilerde yeni bir döneme girdik

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Hatibzade, Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Mustafayev'in dünkü Tahran ziyaretinin daha önce üzerinde mutabık kalınan projelerin hayata geçirilmesi için yapıldığını kaydeden Hatibzade, "Basın üzerinden gerçekleşen ve arzu edilmeyen lüzumsuz gerginliği iki tarafın kararlı duruşuyla geride bıraktık. İran ile Azerbaycan ilişkileri yeni döneme girdi ve bu ziyaret de o doğrultuda gerçekleşti. Gelecek günlerde muhtelif düzeylerde ziyaret devam edecek." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi'nin bugün Tahran'a geleceğini aktaran Hatibzade, "UAEA'ya sürekli olarak teknik alanda kalmasını ve bazı ülkelerin siyasi amaçlarını UAEA üzerinden gerçekleştirmesine izin vermemesini tavsiye ettiklerini" dile getirdi.

Hatibzade, Grossi ile görüşmelerde İran'ın nükleer tesislerine yapılan sabotajların da ele alınacağını söyledi.