İran ayakta... Hamaney'in ölümü sonrası halk sokaklara indi

Haberin Devamı

İran’da yapılan çağrıların ardından halkın meydanlara akın ettiğini belirten Fulya Öztürk, Tel Aviv’deki sessizliğin aksine İran’da büyük bir hareketlilik yaşandığını vurguladı.

Öztürk, sahadaki durumu şu sözlerle ifade etti:

"19.30'dan sonra halk sokaklara çağırılmıştı. Cami ve meydanlara davet edilmişti. Şimdi bu çağrıya İran halkı karşılık verdi. Görüntüler geliyor elimize. İran'dan, Tahran'dan, farklı noktalardan görüntüler geliyor. İsrail'de Tel Aviv sokaklarında insan hareketliliğinin olmadığını söylüyor arkadaşlarımız ama İran'daysa durum tam tersi. Şu an sokaklarda insanlar adeta bir öfke protestosu diyebiliriz buna. Çok öfkeli kalabalıklar var. Amerika ve İsrail'e sloganlar atılıyor. Kefen giyenler var. Hamas resmini taşıyanlar var."

Haberin Devamı

ŞEHİRLER HAMANEY POSTERLERİYLE DONATILDI



İran’ın bu tür kriz anlarında hızlı organize olduğuna dikkat çeken Öztürk, dini lider Hamaney’in görsellerinin kısa sürede tüm şehre asıldığını belirtti ve "İran'ın sokaklarındaki bunu çok iyi yapıyorlar. Çok hızlı yapıyorlar. Yine İran'ın birçok noktasında Hamaney'in afişleri, görselleri asıldı. Biliyorsunuz daha önceki İbrahim Reisi'nin öldükten sonra da hemen aynı gün görseller oluşturulmuştu. Yine benzer görüntüler geliyor. Hamaney'in görselleri İran'ın birçok noktasında." dedi.

GÜNDÜZ YAS, GECE ÖFKE HAKİM



Günün erken saatlerinde hakim olan yas havasının yerini akşam saatlerinde protestolara bıraktığını söyleyen Fulya Öztürk, son durumu şu sözlerle özetledi:

"Şu dakikalarda da sokaklar hareketli, en son gelen görüntüyü ekrana taşıyoruz. İran bayrakları var ve kalabalık slogan atıyor meydanda ve kefen giyenler var. Dediğimiz gibi öldürülen dini lider Hamaney'in görsellerini, fotoğraflarını taşıyanlar var. Bugün gün içinde de aslında benzer manzaralar vardı ama daha çok yas görüntülerini görmüştük. Öğleden sonra biraz sakinleşmişti ama akşam yeniden sokaklara çıktı İranlılar. Ciddi bir protesto, bir öfke görüyoruz sokaklarda. İsrail ve ABD'ye duyulan öfkeyi görüyoruz."