Dünya Haberleri

İran, Avrupa ordularını terörist grup ilan etti

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2026 10:33

Avrupa Birliği'nin (AB) İran Devrim Muhafızları'nı 'terörist örgüt' olarak tanımlamasına karşılık veren İran Parlamentosu, Avrupa ülkelerinin ordularını 'terörist grup' statüsüne aldı. Karar, İran'ın Avrupa ülkelerinin ordularını karşı bu yönde attığı ilk adım olarak kayıtlara geçti.

İran Parlamentosu Başkanı Muhammed Kalibaf, Pazar günü yaptığı açıklamada, "İran Devrim Muhafızları'nın Terör Örgütü İlan Edilmesine Karşı Önlemler Hakkındaki Kanun'un 7. Maddesi uyarınca, Avrupa ülkelerinin orduları terörist gruplar olarak kabul edilecektir" ifadelerini kullandı.

Kalibaf, dayanışma mesajı vermek amacıyla, açıklamayı Devrim Muhafızları üniforması giyerek yaptı.

İran Parlamentosu Başkanı Muhammed Kalibaf

2023'TE KABUL EDİLEN 'MİSİLLEME YASASI'

İran Parlamentosu'nda 2023’te kabul edilen yasaya göre, AB’nin Devrim Muhafızlarını terör örgütü olarak tanıması halinde, AB ülkelerinin ordularının da “terörist” sayılacağı ifade edilmişti.

Bu karar bugüne kadar resmen uygulanmamıştı. İran, yasal çerçeveyi hazırlamış olsa da Avrupa ordularına karşı bir adım atmamıştı. Dış basında "misilleme yasası" olarak tanımlanan 2023'te kabul edilen yasa, Avrupa ordularının terör grupları olarak kabul edilmesinin önünü açmıştı.

ABD, 2019’da İran’ın Devrim Muhafızları’nı “yabancı terör örgütü” olarak tanımladığında, İran da buna karşılık olarak ABD ordusunu “terör örgütü” olarak ilan ettiğine dair çeşitli açıklamalar yapmıştı.

AB'NİN İRAN KARARI

AFP'nin haberine göre, söz konusu karar, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in, AB ülkelerinin İran Devrim Muhafızları ordusunu terör listesine alma konusunda anlaşmaya varma ihtimalinden söz etmesinin ardından geldi. Borrell, daha önce yaptığı bir açıklamada, "Terörist gibi davranırsanız, terörist gibi muamele görmelisiniz" demişti.

İran'ın bu kararının pratikte ve uluslararası ilişkilerde ne gibi sonuçlar doğuracağı ise şu an için belirsizliğini koruyor. Kararın, İran ile Batılı ülkeler arasındaki gerilimi daha da artırabileceği değerlendiriliyor.

TRUMP, İRAN'A SALDIRMAKTA KARARLI

İsrail ordusu, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırı düzenleme konusunda kararlı olduğunu ancak Orta Doğu'ya askeri unsurlarını yönlendirme sürecinin tamamlamasının zaman alacağını öngörüyor. İsrail basını, Tel Aviv'deki ordu komuta kademesinin ABD'nin İran'a saldırmakta kararlı olduğunu ancak bölgeye askeri varlıklarını konuşlandırmak için daha fazla zamana ihtiyacı olduğu değerlendirmesinde bulunduğu bildirdi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde de, İsrail ordu komuta kademesinde yapılan görüşmelerde Washington yönetiminin Orta Doğu'ya ilave askeri unsurlar konuşlandırma sürecini tamamlama aşamasında olduğuna işaret ettiği ifade edildi. Haberde, İsrail ve ABD arasında üst düzey koordinasyonun sürdüğü ancak Washington yönetiminin olası saldırıdan saatler önce Tel Aviv'i haberdar edeceği yönünde değerlendirmeler yapıldığı açıklandı.

'PSİKOLOJİK HAREKAT'

Merh Haber Ajansı'na göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı Ahmed Vahidi, ABD donanmasının bölgede bulunmasını "psikolojik harekat" diye niteledi.

İran silahlı kuvvetlerinin hazırlık düzeyinin İran-İsrail 12 günlük savaşına kıyasla çok daha yüksek olduğunu dile getiren Vahidi, "düşmanların tüm hareketlerinin tamamen kontrol ve gözetim altında" olduğunu belirtti.

Vahidi, "Bu donanma gruplarının bölgede varlığı yeni bir durum değil. Biz bunu düşmanın psikolojik harekatının bir parçası olarak değerlendiriyoruz ve buna itibar edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

