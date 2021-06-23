MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleriİran Atom Enerjisi Kurumuna ait binalardan birine yönelik sabotaj girişimi
GeriDünya İran Atom Enerjisi Kurumuna ait binalardan birine yönelik sabotaj girişimi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 23.06.2021 - 15:29 | Son Güncelleme:

İran Atom Enerjisi Kurumuna ait binalardan birine yönelik sabotaj girişimi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İran Atom Enerjisi Kurumuna ait binalardan birine yönelik sabotaj girişimi

İran Atom Enerjisi Kurumuna ait binalardan birine yönelik sabotaj girişiminde bulunulduğu bildirildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, sabah saatlerinde İran Atom Enerjisi Kurumuna ait binalardan biri başarısız bir sabotaj girişiminin hedefi oldu.

Sabotajın güvenlik kurumlarının çabası sayesinde herhangi bir can kaybı ya da maddi zarara neden olmadan engellendiği belirtildi.

Detayları açıklanmayan olay hakkında kapsamlı soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi