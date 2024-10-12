İran, Arap komşularını uyardı... ‘İsrail saldırısına yardım etmeyin’

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DÜNYA kamuoyu İran’ın 2 Ekim’de gerçekleştirdiği balistik füze saldırısına İsrail’in nasıl yanıt vereceğini beklerken, Tahran yönetimi de olası saldırının etkilerini en aza indirmek için bölgedeki temaslarını arttırdı. İran’ın bir yandan ABD askeri varlığına ev sahipliği yapan Arap ülkelerini “saldırıya yardım etmeyin” diye uyarırken, diğer yandan Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı başta olmak üzere diplomatik kanallardan İsrail’e “saldırma” uyarısını yineliyor. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise Türkmenistan’da buluştuğu Rusya lideri Vladimir Putin’den destek arayışındaydı.

‘HEDEF OLURSUNUZ’

Amerikan Wall Street Journal gazetesine konuşan Arap kaynaklar, Tahran yönetiminin perde arkasında İsrail’in olası misillemesiyle ilgili bazı Körfez ve Ortadoğu ülkelerini tehdit ettiğini öne sürdü. Habere göre bölgede ABD askerlerinin bulunduğu, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar ve Ürdün’e mesaj ileten Tahran, bu ülkelere topraklarını ya da hava sahalarını olası İsrail misillemesine açmaları halinde “hedef olacakları” uyarısı yaptı. Kaynaklar İran’ın tehdidinde detaylı olarak belirli noktaları işaret etmediğini belirterek, bu ülkelerdeki petrol tesislerinin ya da ABD üslerinin İran tarafından hedef alınma ihtimalinin bulunduğu değerlendirmesini yaptı.

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KÖRFEZ DE GÖNÜLSÜZ

ABD’li savunma kaynakları da bölge ülkelerinin operasyonlara mesafeli yaklaştığını aktarıyor. Kaynaklar, bölge ülkelerinin İsrail savaş uçaklarının hava sahalarını kullanmasını istemedikleri ve ABD unsurlarının kendi ülke topraklarında bulunan üslerden saldırı operasyonları düzenlenmesine karşı olduklarını ilettiğini kaydediyor. Bu durumun İsrail’in kendini savunmasına tam destek açıklaması yapan ABD yönetiminin Kızıldeniz’de bulunan uçak gemileri dahil bölgedeki askeri varlıklarını kullanma biçimini kısıtlayabileceği belirtiliyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ve İran’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği de İsrail’in olası saldırısına karşılık verileceği uyarısını yineliyor. AlJazeera Arapça’ya konuşan Arakçı, İran’ın “savaş istemediğini” söyleyerek “Ancak savaştan korkmuyoruz ve her türlü senaryoya hazır olacağız” ifadelerini kullandı.

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İSRAİL KARAR ALMADI

Öte yandan İran’a misillemeyi görüşmek için önceki akşam toplanan İsrail güvenlik kabinesinin karar almadığı, ayrıca İsraillilerin ABD’liler ile koordine olmak istediği de belirtildi. ABD Yönetimi, İran’ın nükleer tesislerinin hedef alınmasına karşı çıkarken İsrail ile görüş ayrılıklarının azaltıldığı iddia ediliyor.