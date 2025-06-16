İran arabuluculara ulaştı iddiası... Misilleme döngüsü masada mı kırılacak

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İSRAİL ve İran arasındaki karşılıklı füze saldırıları bölgede daha geniş çaplı ve yıkıcı bir savaşın patlak vermesi yönünde endişeleri arttırırken, sürecin diplomatik yollarla çözümü için de yoğun bir trafik yaşandığı belirtiliyor. İran’ın arabuluculardan Washington ile temas kurmaları yönünde talepte bulunduğu iddia edilirken, Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Hristodulidis de İran’ın kendisinden İsrail’e “bazı mesajlar” iletmesini istediğini söyledi.

‘WASHINGTON’A ULAŞIN’

İsrail’in perşembeyi cumaya bağlayan gece başlattığı saldırıların ardından birbirine binlerce kilometre uzaklıktaki iki ülkenin karşılıklı misilleme döngüsüne giren füze saldırıları üçüncü gününde de hız kesmeden devam etti. İsrail’in nükleer tesisleri hedef aldığı saldırıların tüm bölgeyi tehdit edecek bir boyuta ulaşmasından endişe edilirken, İsrail basını İran’ın Katar ve Umman’dan ABD’yi devreye sokmalarını talep ettiğini iddia etti. Jerusalem Post gazetesinin iddiasına göre, Tahran arabuluculardan nükleer müzakerelerin yeniden başlaması ve İsrail saldırılarının durması talebiyle Washington yönetimine ulaşmasını istedi. Suudi Arabistan’ın da ayrı bir kanaldan potansiyel bir ateşkes anlaşmasının taslağı için çalışma yürüttüğü belirtildi.

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RUM KESİMİ ‘MESAJ’ GÖTÜRDÜ

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis de dün İran’ın kendilerinden İsrail’e bir mesaj iletmesini talep ettiğini ve bu mesajı ileteceklerini belirtti. Çatışmalar nedeniyle önceki akşam yapılması planlanan telefon görüşmesinin düne ertelendiğini kaydeden Hristodulidis, ayrıca Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile de görüşmeler gerçekleştireceğini aktardı. İran Dışişleri Bakanlığı, “hiçbir üçüncü ülkeden İsrail’e mesaj iletilmesini istemedikleri” açıklamasıyla Hristodulidis’i yalanladı.

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AVRUPA DA DAHİL OLDU

Almanya, Fransa ve İngiltere üçlüsünden de İran’a nükleer müzakerelere derhal başlanması için teklifte bulunacakları açıklaması geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ARD televizyonuna yaptığı açıklamada, “Almanya, Fransa ve İngiltere olarak hazırız. İran’a nükleer program hakkında derhal müzakereler teklif ediyoruz. Umarım kabul edilir” dedi. Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot da İran’ın nükleer programının “İsrail ve Avrupa için bir güvenlik tehdidi olduğunu” belirterek müzakere masasını işaret etti.

Johann Wadephul