×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

İran Anayasayı Koruyucular Konseyi, ikinci tur seçiminin geçerliliğini teyit etti

Güncelleme Tarihi:

#İran#Mesud Pezeşkiyan#Seçim
İran Anayasayı Koruyucular Konseyi, ikinci tur seçiminin geçerliliğini teyit etti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2024 16:11

İran Anayasayı Koruyucular Konseyi, Mesud Pezeşkiyan'ın seçildiği 14'üncü dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin ikinci turunun geçerliliğini teyit etti.

Haberin Devamı

Anayasayı Koruyucular Konseyi Sözcüsü Hadi Tahannazif, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Koruyucular Konseyi, bugünkü oturumunda 14'üncü dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin ikinci turunun geçerliliğini teyit etti." dedi.

Tahannazif, seçimlerle ilgili adaylardan veya herhangi bir taraftan sürecin sonucuna etki edecek şekilde önemli bir rapor şikayet alınmadığını belirterek, seçimin geçerliliğine ilişkin kararın İçişleri Bakanlığına iletildiğini aktardı.

İran'da yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda, reformist Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan, oyların yüzde 53,7'sini alarak ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı olmuştu.

Pezeşkiyan'a karşı yarışan muhafazakar, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Said Celili'nin oy oranı ise yüzde 44,4'te kalmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İran#Mesud Pezeşkiyan#Seçim

BAKMADAN GEÇME!