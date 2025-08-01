İran Amerika’dan tazminat istedi

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Neden müzakerelerin ortasında bize saldırdıklarını açıklamalılar ve bunu gelecekteki görüşmelerde tekrarlamayacaklarını garanti etmeliler” dedi. Arakçi, “Müzakere yolu dar fakat imkânsız değil. Benim, üstlerimi müzakereye gidersek gerçekten kazan-kazan anlaşmasına varılacağına yönelik onları ikna etmem gerek” dedi.

‘GÜVENCE VERİLMELİ’

İranlı bakan, ABD’nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un nükleer görüşmelerin yeniden başlatılmasını önerdiğini de belirterek, “ABD, müzakereler sırasında İran’a yeniden saldırılmayacağına dair güvence vermeli. Mesajım net” ifadelerini kullandı. ABD, Haziran ayında İsrail ile İran arasındaki savaşa müdahil olarak İran’ın nükleer tesislerine saldırı düzenlemişti. Saldırılarda Fordo, Natanz ve Isfahan’daki tesisler bombardıman uçaklarıyla hedef alınmış, ağır hasar oluşmuştu. Tahran, nükleer programının tamamen sivil amaçlı olduğunu savunurken ABD ve İsrail, İran’ın nükleer silah üretmeyi amaçladığını öne sürüyor.