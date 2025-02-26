Ä°ran alarmda Tedirgin bekleyiÅŸ sÃ¼rÃ¼yor

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ABD medyasÄ±nÄ±n, Ä°srail'in Ä°ran'a saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu bilgisini iÃ§eren rapor hazÄ±rlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Orta DoÄŸu'da Ä°srail ve Ä°ran arasÄ±ndaki tansiyon son seviyeye Ã§Ä±ktÄ±. ABD medyasÄ± Ä°srail'in, Ä°ran'Ä±n nÃ¼kleer tesislerine saldÄ±racaÄŸÄ±nÄ± ancakÂ bunun iÃ§in ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'tan onay beklendiÄŸini iddia etti.

Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Mesud PezeÅŸkiyan, yaÅŸanan son geliÅŸmelerin ardÄ±ndan ABD'ye TÃ¼rkÃ§e ÅŸiirle yanÄ±t verirken Ä°srail'e de rest Ã§ekti.

Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Abbas ArakÃ§i, Ä°ran'Ä±n nÃ¼kleer faaliyetler konusunda ABD ile doÄŸrudan mÃ¼zakere masasÄ±na oturma ihtimalini reddetti.

ArakÃ§i, Trump'Ä±n izlediÄŸi Ä°ran politikasÄ±na atÄ±fta bulunarak "Bu ÅŸekilde maksimum baskÄ± uygulanÄ±rken bizimle ABD arasÄ±nda doÄŸrudan mÃ¼zakereler mÃ¼mkÃ¼n olamaz" ifadelerini kullandÄ±.

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YÃœKSEK ALARM DURUMUNA GEÃ‡Ä°LDÄ°

Ä°ngiliz Telegraph gazetesinde yer alan habere gÃ¶re, Ä°ran, Ä°srail ve ABD'den gelebilecek saldÄ±rÄ± korkusuyla nÃ¼kleer tesislerinin Ã§evresindeki savunma sistemlerini yÃ¼ksek alarm durumuna geÃ§irdi.

Ä°ranlÄ± iki Ã¼st dÃ¼zey hÃ¼kÃ¼met kaynaÄŸÄ±, Tahran'Ä±n nÃ¼kleer ve fÃ¼ze tesislerinin etrafÄ±ndaki savunmayÄ± gÃ¼Ã§lendirmek iÃ§in harekete geÃ§tiÄŸini veÂ ek hava savunma sistemleri konuÅŸlandÄ±rmayÄ± da iÃ§eren bazÄ± Ã¶nlemler aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Kaynaklar, Ã¶nlemlerin Ä°srail ve ABD'nin ortak askeri harekat dÃ¼zenleyebileceÄŸine dair artan endiÅŸelere yanÄ±t olarak alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±Â belirterek ÅŸu ifadeleri kullandÄ±lar;

"Ä°ranlÄ± yetkililer, her gece sadece saldÄ±rÄ± bekliyorlar. Gizlilik seviyesi en yÃ¼ksek tesislerde bile 'yÃ¼ksek alarm' durumuna geÃ§ildi. NÃ¼kleer tesislerin gÃ¼Ã§lendirilmesine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar yÄ±llardÄ±r devam ediyordu ancak geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l, Ã¶zellikle de Ä°srail'in ilk saldÄ±rÄ±yÄ± baÅŸlatmasÄ±ndan bu yana yoÄŸunlaÅŸtÄ±. Trump'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ± ve yÃ¶netiminin Ä°ran'Ä± vurmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ±na dair haberlerde dahil olmak Ã¼zere son geliÅŸmeler, savunma faaliyetlerine hÄ±z kazandÄ±rdÄ±"

Ä°RAN RUSYA'YA S-400 BASKISI YAPABÄ°LÄ°R

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GeÃ§en yÄ±l Ä°ran ve Ä°srail arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸen karÅŸÄ±lÄ±klÄ± saldÄ±rÄ±lara deÄŸinen kaynak, Ä°srail'in saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n Ä°ran'Ä±n savunma sistemlerini aÅŸabileceÄŸini vurgulayarakÂ "Ek hava savunma sistemi rampalarÄ± konuÅŸlandÄ±rÄ±ldÄ±. Ancak geniÅŸ Ã§aplÄ± bir saldÄ±rÄ± durumunda etkili olamayabilirler" dedi.

Telegraph gazetesi, Ä°ran'daki nÃ¼kleer tesislerin Rusya yapÄ±mÄ± S-300 fÃ¼ze sistemi tarafÄ±ndan korunduÄŸuna dikkat Ã§ekti ve olasÄ± bir Ä°srail saldÄ±rÄ±sÄ±ndan korunmak iÃ§in Ä°ran'Ä±n S-400 fÃ¼ze sisteminin teslimatÄ±nÄ± hÄ±zlandÄ±rmasÄ± iÃ§in Rusya'ya baskÄ± yapabileceÄŸi deÄŸerlendirmesinde bulundu.

TRUMP'TAN 'MAKSÄ°MUM BASKI'

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Trump, ikinci kez gÃ¶reve geldiÄŸinde Ä°ran'a yÃ¶nelik "maksimum baskÄ±" politikasÄ±nÄ± yeniden baÅŸlattÄ± ve petrol ihracatÄ±nÄ± sÄ±fÄ±ra indirerek Tahran'Ä±n nÃ¼kleer silah geliÅŸtirmesini engellemeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.Â

Tahran yÃ¶netimiyle anlaÅŸma yapmayÄ± tercih ettiÄŸini vurgulayan Trump, mÃ¼zakerelerin baÅŸarÄ±sÄ±z olmasÄ± halinde ABD'nin askeri seÃ§enekleri deÄŸerlendireceÄŸini aÃ§Ä±kÃ§a dile getiriyor.

The Telegraph'a konuÅŸan yetkililer ise Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu'nun 'Ä°ran'da iÅŸi bitireceÄŸiz'Â sÃ¶zlerini hatÄ±rlattÄ± ve ABD'nin Ä°srail'e destek vermesi ihtimalinin Tahran yÃ¶netiminde korkuya neden olduÄŸunu iddia ettiler.