İran istihbaratı İsrail'e sızdı: 'Örümceğin Gizli Hazinesi' Tel Aviv'in ilişkiler ağını ortaya çıkardı! Milyonlarca sayfalık belge yayınlandı

İran istihbaratının İsrail içindeki şahısların iş birliğiyle elde ettiği belirtilen dokümanlar arasında; İsrail içinden çekilen video görüntüleri, Savunma Bakanı Yisrael Katz’a ait olduğu öne sürülen bir evin görüntüsü, İsrail’in gizli nükleer faaliyetlerine ilişkin belgeler, ABD ve Avrupa’nın desteğini gösteren kayıtlar, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi’nin iş birliğine dair bilgiler ve Grossi’ye ait kişisel fotoğraflar yer aldı.

İran Devlet Televizyonu, "Örümceğin Gizli Hazinesi" adlı belgeselinde, İsrail’in gizli nükleer faaliyetlerine dair stratejik ve hassas bilgilerin yanı sıra, silah projelerine ilişkin geniş arşiv ve bu projelerde görev alan araştırmacı ve bilim insanları ile aralarında ABD’li ve Avrupalı üst düzey yöneticilerin de bulunduğu isimleri kamuoyuna açıkladı.

İRAN MİLYONLARCA SAYFALIK DÖKÜMANI ELE GEÇİRDİ

Belgeselde konuşan İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib, önceden belirlenen üslerden alınan belgelerin kapsamlı bir istihbarat operasyonunun parçası olduğunu belirterek, ülkeye milyonlarca sayfa değerli bilginin getirildiğini açıkladı. Hatib, belgelerde İsrail’in silah projeleri, nükleer silahların yenilenmesi, uluslararası ortaklıklar, idari yapıya dair ayrıntılar, ilgili tesisler ile şirketlerin adresleri ve tüm işbirlikçilerin bilgilerinin yer aldığını kaydetti.

Hatib, "Son derece karmaşık ve çok katmanlı bir operasyonla rejimin en gizli merkezlerine sızılarak nükleer, askeri, istihbari ve bilimsel alanlardaki kritik bilgilere ulaşıldı. Bugün açıklananlar ise bu bilgilerin yalnızca küçük bir kısmını oluşturuyor. Bundan sonraki en önemli ve zorlu görev elde edilen bilgilerin işlenmesi ve bu nükleer projelerle bağlantılı kişi ile örgütsel ağların tespit edilmesidir" dedi.

İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib

İSRAİL İÇİNDEN İRAN'A BİLGİ SIZDIRILDI

Hatib, İsrail içerisinden destek aldıklarını belirterek, "İsrail’in nükleer ve askeri kurumlarında görevli çok sayıda personel ile bazı vatandaşlar, elde edilen geniş belge arşivine erişilmesi ve belgelerin İsrail’den çıkarılarak İran’a aktarılması konusunda İstihbarat Bakanlığımız ile işbirliği yaptı. Bu işbirliklerinin iki temel nedeni vardı. Biri maddi kazanç, diğeri ise İsrail’in yozlaşmış ve suçlu başbakanı Netanyahu'ya duyulan derin nefretin getirdiği intikam duygusuydu" dedi.

GROSSI'NİN İSRAİL İLE İŞ BİRLİĞİ

Görüntülerde, İsrail’in nükleer silah geliştirme programına ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin destek verdiğine ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi’nin İsrail ile iş birliği yaptığına dair belgeler yer aldı.

Grossi’ye ait kişisel fotoğrafların yanı sıra, İran İstihbaratı için çalışan bir kişi tarafından İsrail içinde çekilen video kayıtları ve İsrail Savunma Bakanı Israel Katz’a ait olduğu öne sürülen bir evin görüntüsü de belgeselde gösterildi.

UAEA Başkanı Rafael Grossi, İran'la yürütülen nükleer müzakerelerde kurumunun tarafsız bir tutum izlediğini öne sürmüştü. İran'da bazı medya organları ve siyasetçiler, UAEA'yı İsrail ve ABD adına casusluk faaliyetleri yürütmekle suçluyordu.

12 GÜN SAVAŞI'NDA İSRAİL TESİSLERİ VURULMUŞTU

Elde edilen belgelerde, askeri ve bilimsel amaçlarla kullanılan hassas tesislere dair ayrıntılı bilgilerin bulunduğunu aktaran Hatib, şunları dile getirdi:

"Bu tesislerden bazıları, koordinatlarının füze birliklerimize iletilmesiyle 12 günlük savaşta hedef alındı. Ayrıca açıklanan bu küçük bölüm bile, ABD yönetimi ve bazı Avrupa ülkelerinin Siyonist rejimle işbirliğini açıkça ortaya koyuyor. Belgeler, ABD yetkililerinin ve senatörlerinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na baskı yaparak ülkemizin barışçıl nükleer programına dair bilgileri ele geçirdiklerini de gösteriyor."

İran, İsrail ile çatışma sırasında çok sayıda üst düzey askeri ve istihbari hedefi uzun menzilli füzelerle vurmuştu. İsrail, güvenlik nedeniyle olduğunu öne sürerek, basının vurulan yerlerin görüntülerini yayınlamasına izin vermemişti.

HATİB 'İSRAİL İÇİNE SIZDIK' DEMİŞTİ

İran İstihbarat Bakanı Hatib, geçtiğimiz gün Yezd eyaletinde vali ve üst düzey yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilen İl Güvenlik Konseyi toplantısında konuşmuştu.

İsrail ile yürütülen istihbarat savaşlarına değinen Hatib, "İsrail’de İran ile bağlantılı yapılan bazı tutuklama ve gözaltılar kamuoyuna yansıdı. İsrail içine sızdık ve bunu kendileri de itiraf ediyor. İsrail’den çalınan belgeler ve elde edilen değerli veriler de bunun bir parçasıdır" ifadelerini kullanmıştı.