İran açıkladı: E3 görüşmeleri devam edecek

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Bekayi, Dışişleri Bakanlığında düzenlenen haftalık basın toplantısında, ülkesinin dış politika gündemi ve bölgesel gelişmelere ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD ile Rusya liderleri arasında görüşmelerde İran'ın nükleer konusunun da görüşülüp görüşülmediğinin sorulması üzerine Bekayi, "ABD ile Rusya arasında bu konuda görüşmelerin olması doğaldır ancak önemli olan İran nükleer meselesinde ne yapılacaksa İran'ın görüşü alınmadan yapılmayacak olması ve Rus dostlarımızın mutlaka bizimle istişare edecekleridir." dedi.

Bekayi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İran ile ABD arasında arabuluculuk yapacağına dair iddialara ilişkin ise "Bu konuların önemi göz önüne alındığında birçok taraf, sorunların gündeme getirilmesine yardımcı olmaya hazır olduğunu ifade edebilir. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında ülkelerin arabuluculuk önermeleri doğaldır." değerlendirmesinde bulundu.

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İranlı Sözcü, ABD'nin yaptırımlarını sürdürmesinin İran'a karşı düşmanca tutumun devam ettiğinin bir işareti olarak kabul ettiklerini ifade etti.

Nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları İngiltere, Almanya ve Fransa ile nükleer görüşmelerin hangi süreçte olduğuna dair soruya ise Bekayi, "Bu görüşmelerin devam etmesi konusunda mutabakata varıldı. Şu anda yeni bir müzakere turunu istişare ediyoruz. Biz ve üç Avrupa ülkesi görüşmelerin gerekli olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.

Türkiye ile ilişkilere de değinen Bekayi, "Türkiye ile ilişkilere büyük önem veriyoruz. İlişkilerde ortak çıkarların varlığının farkındayız. Türkiye ile uzun zamandır görüş ayrılıklarının olduğu bir sır değil ancak her iki taraf bu görüş ayrılıklarını ikili ilişkilere zarar vermeden, çok mantıklı bir şekilde yönetebildi." dedi.

Bekayi, İsrail'in Suriye'deki saldırılarının sorulması üzerine de "Bizim görüşümüze göre, Suriye'nin toprak bütünlüğünü baltalayacak herhangi bir eylem kesinlikle kabul edilemez. Bu konu bölgedeki tüm ülkeler tarafından dikkate alınmalı ve rejimin güvensizliği yayma komplolarını ilerletmesine izin verilmemelidir." ifadelerini kullandı. ​​​​​​​