İran ABD’ye karşı ne yapabilir

Haberin Devamı

ABD ve İsrail’in son saldırıları İran’ın askeri altyapısına ve komuta kademesine ciddi zarar verse de, Amerikan Axios haber sitesine göre İran hâlâ bölgesel tehdit oluşturabilecek kapasitesini koruyor. Füze rampalarının ve askeri tesislerin önemli bölümü imha edilmiş, donanma kayıpları artmış ve hava kuvvetleri büyük ölçüde eski ekipmanlara dayanıyor; ancak İran’ın özellikle düşük maliyetli kamikaze dronları, asimetrik savaş yöntemleri ve Hürmüz Boğazı üzerindeki stratejik baskı gücü, olası bir kara operasyonunu riskli ve uzun süreli bir çatışmaya dönüştürebilecek unsurlar olarak değerlendiriliyor.

abd’den 10 BİN EK ASKER

ABD’nin gelecek günlerde Ortadoğu’ya ek 10 bin asker daha yollamayı planladığı biliniyor. Dün ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, 3 bin 500 ABD askerinin olduğu “USS Tripoli” hücum gemisinin Ortadoğu’daki CENTCOM görev alanına ulaştığını duyurdu. İran ordusu dışında İran Devrim Muhafızları’nın 150 bin kişilik bir kara kuvveti olduğu tahmin ediliyor. İsrail, hava saldırılarıyla Devrim Muhafızları’nın üst düzey savunma ve istihbarat yetkililerini elimine ettiğini söylüyor. Hatta son olarak Devrim Muhafızları’nın Hürmüz harekâtından sorumlu Deniz Kuvvetleri Alireza Tangrisi’nin öldürüldüğü iddia edildi.

Haberin Devamı

DRONLAR CİDDİ TEHDİT

ABD ve İsrail, İran’da 10 binden fazla hedefin vurulduğunu, İran’ın savunma ve savaş yeteneğinin önemli darbe yediğini var sayıyor. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran’ın füze, İHA, deniz üretim hattı ve tersanelerinin yüzde 66’sına hasar verdiğini öne sürüyor. İsrail, İran’ın 479 adet balistik füze rampasından 330’unu imha ettiğini savunuyor. Ancak İran’ın hem İsrail, hem de Körfez ülkelerine saldırıları sürüyor. Hava savunma sistemleri İran çıkışlı füzelere önleme yapsa da dronlar bu savunmayı kırıp hedefe ulaşabiliyor. Ayrıca dron saldırı sistemlerinin üretimi daha kolay ve ucuz, dolayısıyla asimetrik savaşın önemli bir ayağı olmayı sürdüreceğe benziyor.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, savaş başladığından bu yana 150’den fazla İran deniz aracını imha ettiklerini söylüyor. İran’ın elindeki yüzlerce sürat motoruyla Körfez’deki gemileri taciz ettiği ve bunların yeraltı sığınaklarının da saldırılardan hasar görmediği tahmin ediliyor. Bu tekneler kadar deniz mayınlarıyla da İran’ın Hürmüz’de ciddi bir tehdit yaratabileceği uyarısı yapılıyor. Dolayısıyla ABD’nin Hürmüz Boğazı’ndaki adalar ya da Körfez’in içinde İran açıklarında yer alan Hark Adası’na olası bir baskında İran’ın da boş durmayacağı ve saldırgana karşı ciddi bir tehdit yaratacağı yorumları dikkat çekiyor.

Haberin Devamı

HUSİLER DE KATILDI

Bu arada Yemen’deki İran destekli Husiler de, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan savaşa, dün balistik füze fırlatarak dahil oldu. Husiler dün İsrail’e ayrıca seyir füzesi de fırlattı. Seyir füzesinin balistik füzeden birkaç saat sonra fırlatıldığı ve İsrail ordusu tarafından önlendiği kaydedildi.

İran Devrim Muhafızlarının Hürmüz’de sürat tekneleriyle gemileri taciz ettiği iddia ediliyor.