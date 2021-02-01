İran: ABD'nin yaptırımları kaldırmasını bekliyoruz

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Hatibzade, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

Hatibzade, "ABD'nin harekete geçmesini yani yaptırımları etkili bir şekilde kaldırmasını bekliyoruz. Yaptırımların kaldırılması, Trump'ın uygulamalarına etkili bir şekilde son verilmesi demektir. Yaptırımların kaldırılmasının etkilerini görmemiz gerekiyor ve kağıt üzerinde atılan bir imza yeterli değil." ifadelerini kullandı.

İran, ABD ile yeniden müzakere masasına oturmayacak

Nükleer anlaşma için ABD ile yeniden müzakere masasına oturmayacaklarını belirten Hatibzade, Washington yönetiminin ön koşul olmadan anlaşmaya dönmesi ve yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini kaydetti.

Hatibzade, yaptırımlar nedeniyle İran'ın ülke dışında bloke edilen varlıklarını kullanabilmesi ve petrolünü rahatça satabilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Biden hükümeti, önceki hükümetin yanlışlarını telafi etmeli. Olumlu olumsuz, çarpıtılmış veya belirsiz ifadeler bizim için önemli değil. Biden hükümetinin eylemleri, atacağımız adımların temelidir." dedi.

NÜKLEER ANLAŞMA

İran ile ABD, Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere arasında 2015'te Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı. ABD'de Donald Trump'ın göreve gelmesinin ardından Washington, anlaşmadan tek taraflı çekilerek, İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı. Tahran da yaptırımlara karşılık anlaşmadaki taahhütlerini durdurmuştu.

ABD'de göreve gelen yeni yönetim, Tahran'ın anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmesi halinde anlaşmaya geri döneceklerini duyurmuştu.

Tahran yönetimi ise anlaşmadan ayrılan tarafın ABD olduğunu belirterek, taahhütlerini uygulaması için Washington yönetiminin anlaşmaya geri dönmesi ve yaptırımları kaldırması gerektiğini vurguluyor.

Ayrıca nükleer anlaşmanın tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya ile ABD, İran'ın bölgesel nüfuzunu ve balistik füze programını da sınırlandıracak şekilde nükleer anlaşmayı yeniden müzakere etme çağrısında bulunuyor.