İran: ABD ile tutuklu değişimine hazırız

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Rebii başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tutuklu değişimiyle ilgili Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in daha önce İran yönetiminin tavrını açıkladığını belirten Rebii, "Tüm tutukluların takas edilmesine hazırız. Bu olay, şu ana kadar gerçekleşmediyse nedeni ABD'nin hazırlıksız olmasıdır." ifadelerini kullandı.

Rebii, dünya genelinde çok sayıda İranlının ABD'nin baskıları sonucu tutuklandığını kaydetti.

İran ve ABD arasındaki nükleer anlaşma konusuna da değinen Rebii, ABD'ye yaptırımları kaldırması ve "kayıtsız şartsız" anlaşmaya dönmesi çağrısını yeniledi.