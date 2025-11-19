İran, ABD ile görüşme şartını açıkladı

Haberin Devamı

ABD merkezli CNN'e konuşan Harrazi, İran-ABD ilişkilerine yönelik soruları yanıtladı.

Harrazi, "Karşılıklı saygı ve eşitlik temelinde, konu ve müzakere süreci önceden belirlenmiş olursa, biz buna (ABD ile müzakerelere) hazırız." dedi.

İlk adımı Washington yönetiminin atması gerektiğini dile getiren Harrazi, "Bizim ileri sürdüğümüz şartlar çerçevesinde bizimle etkileşime girmeye hazır olduklarını göstermeliler." diye konuştu.

Gözden Kaçmasın İsrail medyasından Witkoff iddiası: Hamas heyetiyle görüşecek Haberi görüntüle

'URANYUM ZENGİNLEŞTİRMEYE DEVAM ETMELİYİZ'

İran'ın nükleer faaliyetlerinin süreceğini belirten Harrazi, "Uranyum zenginleştirmeye devam etmeliyiz. Çünkü nükleer santrallerimiz ve tıbbi faaliyetlerimiz için yakıta ihtiyacımız var. Zenginleştirmeyi durduramayız. Ancak seviyesi müzakere edilebilir." açıklamasında bulundu.

Ülkesinin balistik füze programından vazgeçmeyeceğini ve bu alanda çalışmalara devam edeceklerini vurgulayan Harrazi, "Kendimizi savunmalıyız. Üretebildiğimiz her türlü savunma silahını geliştirmeyi sürdüreceğiz. ABD ve diğer ülkelerle sadece nükleer konuyu müzakere ederiz. Füze programı dahil diğer konuları müzakere etmeyiz." dedi.

Haberin Devamı

Bir soru üzerine Harrazi, İsrail ve ABD'nin saldırılarında hedef alınan Natanz ve Fordo nükleer tesislerinde henüz incelemelerin başlamadığını belirterek, ülke lideri Hamaney'in kitle imha silahı üretilmesini yasaklayan fetvasının değişmesinin ise mümkün olmadığını kaydetti.

UAEA DENETİMLERE YENİDEN BAŞLADI

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, X hesabından yaptığı paylaşımda, Ajans müfettişlerinin, İsrail'in haziranda İran'a düzenlediği saldırılardan etkilenmeyen nükleer tesislere geri döndüğünü ancak tam denetim için daha fazla işbirliği gerektiğini belirtti.

İran'daki nükleer tesislere ilişkin bilgi paylaşan Grossi, "Müfettişlerimiz, İran'a geri döndü ve haziran ayındaki saldırılardan etkilenmeyen tesislerde denetim yaptı ancak tam denetimin yeniden başlatılması için daha fazla işbirliği gerekiyor." dedi.

Grossi, Tahran ile düzenli temas halinde olduğunu belirterek, İran'ı, UAEA'nın saldırıdan etkilenen tesislere erişmesini kolaylaştırmaya çağırdı.