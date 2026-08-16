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İran ABD askerlerinin başına ödül koydu

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#İran Ordusu#Habibullah Hatemi#İran ABD Savaşı
İran ABD askerlerinin başına ödül koydu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2026 15:01

İran Silahlı Kuvvetleri, ülkeye saldıran ABD askerlerinden birini yakalayan ya da öldüren İranlılar 30 bin dolar ödül vereceğini bildirdi. İranlı kadınlara ise ölü ya da diri ele geçirecekleri her bir ABD askeri başına 60 bin dolar verileceği kaydedildi.

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İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Habibullah Hatemi, İran'da "Gazeteciler Günü" dolayısıyla düzenlenen törende, konuya ilişkin bilgi verdi.

Mehr Haber Ajansı'na göre, Hatemi, İran topraklarına saldıran ABD'li bir askeri yakalayan veya öldüren İran vatandaşına 30 bin dolar ödül verileceğini belirtti.

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KADINLARA İKİ KAT FAZLA ÖDEME YAPILACAK

Hatemi, kadınlara verilecek ödülün söz konusu rakamın iki katı olacağını ifade etti.

"Halkın katılımı ve finansmanıyla" bir uygulamayı hayata geçireceklerini ifade eden Hatemi, "Bir İran vatandaşı topraklarımıza saldıran ABD askerini yakalar veya öldürebilirse, İran halkı adına 30 bin dolar ödül alacaktır." diye konuştu.

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#İran Ordusu#Habibullah Hatemi#İran ABD Savaşı

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