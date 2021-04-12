İran, AB ile müzakereleri askıya aldı

Hatibzade, İran Dışişleri Bakanlığı sitesinde yayımlanan yazılı açıklamada AB'nin Tahran'a yönelik yaptırımların uzatılmasını ve genişletilmesini öngören kararını kınadıklarını belirtti.



İranlı Sözcü, söz konusu kararı nedeniyle AB ile "terörizm, uyuşturucu ve mültecilerle ilgili insan hakları" alanında yürüttükleri kapsamlı müzakereleri askıya aldıklarını kaydetti.



Hatibzade, AB'nin yaptırım kararına karşılık atılacak adımların da değerlendirildiğini ve daha sonra açıklanacağını aktardı.



AB, İran'a "ciddi insan hakları ihlalleri" gerekçesiyle 10 yıldır uyguladığı yaptırımları 13 Nisan 2022'ye kadar uzatma kararı almıştı.



Yaptırımlar; "seyahat yasakları, varlıkların dondurulması ve iç baskı unsuru olarak kullanılabilecek malzemelerle iletişimi izlemede kullanılan ekipmanın İran'a satışının yasaklanmasını" içeriyordu. Her yıl uzatılan yaptırım kararları ilk olarak 2011'de alınmıştı.



AB'den yapılan açıklamada ayrıca yaptırım listesine 8 kişi ve 3 kurumun eklendiği kaydedilmişti. Böylece yaptırım uygulanan toplam kişi sayısı 89, kurum sayısı 4'e yükseldi.



Yaptırım listesine eklenen kişi ve kurumların Kasım 2019'da İran'da düzenlenen gösterilerde kullanılan şiddette rolleri bulunduğu belirtilmişti.



Bu kişiler arasında İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami, Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besiç milis güçlerinin başında bulunan Gulam Rıza Süleymani ile polis teşkilatı ve ordudan üst düzey bazı kişiler bulunuyor.



Listeye eklenen kurumların ise Evin, Feşafuye ve Recai Şehr cezaevleri olduğu belirtildi.

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