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Irak’tan terör örgütü DEAŞ liderinin öldürülmesine ilişkin açıklama

#Mustafa El-Kazımi#Irak#DAEŞ
Irak’tan terör örgütü DEAŞ liderinin öldürülmesine ilişkin açıklama

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ABD tarafından terör örgütü DEAŞ lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi'nin öldürülmesinin Irak’ın son dönemde terör örgütüne karşı düzenlediği operasyonun bir parçası olduğunu söyledi.

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ABD Başkanı Joe Biden’ın dün, Suriye'deki operasyonda terör örgütü DEAŞ’in lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi'nin öldürüldüğünü duyurmasına ilişkin Irak’tan açıklama geldi. Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ’ın lideri Ebu İbrahim el- Haşimi el-Kureyşi'nin ABD tarafından öldürülmesinin Irak güvenlik güçlerinin son dönmede Irak’ta düzenlediği ve onlarca teröristi etkisiz hale getiren operasyonlarının bir uzantısı olduğunu söyledi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’nin Askeri Sözcüsü Yahya Resul ise yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ’in lideri el-Kureyşi'nin ABD tarafından öldürülmesiyle sonuçlanan operasyonun Irak Ulusal İstihbarat Servisi’in koalisyon güçlerine verdiği bilgiler doğrultusunda gerçekleştirildiğini ifade etti.

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#Mustafa El-Kazımi#Irak#DAEŞ

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