Irak'tan şoke eden araştırma sonucu: Yaklaşık 3 milyon insan günlük temel gıda ihtiyacını karşılayamıyor

Raporda, gıda temin etmekte zorluk çeken vilayetlerin başında yüzde 20 ile Musul, ardından yüzde 15 ile Diyala, yüzde 14 ile Kerkük ve yüzde 10 ile Bağdat olarak sıralandığı kaydedildi.



Irak'ın yarı resmi gazetesi es-Sabah'a konuşan DGP Irak Sorumlusu Abdurrahma Mihac, ülkede artan yoksulluk oranının Irak'ın içinde bulunduğu ekonomik durumla alakalı olduğunu belirtti.



Mihac, küresel piyasada petrol fiyatlarının düşmesi ve üretimin azalması nedeniyle Irak'ın gelirinde ciddi azalmaların yaşandığını söyledi.



Irak para birimi dinarın ABD doları karşısında 2020'nin son aylarında yaşadığı değer kaybı nedeniyle ithal temel bazı gıda fiyatlarının arttığını aktaran Mihac, bunun da temel gıda teminini sıkıntıya soktuğunu kaydetti.



Sahip olduğu zengin petrol yataklarına rağmen uzun yıllardır, işgal, iç savaş ve son olarak 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın büyük saldırılarına maruz kalan Irak, güvenlik ve siyasi istikrarsızlık nedeniyle ekonomik bir buhran içinde.

Nüfusu 40 milyonu aşan Irak'ın tek gelir kaynağının petrol olması ve petrol fiyatlarındaki ciddi düşüş direkt olarak ülke gelirini etkiliyor.

Memur maaşlarını ödemekte zorlanan Irak merkezi hükümeti, Kasım 2020'de 34 milyar dolar iç borçlanmanın önünü açacak bir yasa tasarısını meclise göndermiş ve yasa meclisten geçmişti.