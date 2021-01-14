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Dünya
Haber Giriş: 14.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Irak’tan fazla asker yığdılar

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Irak’tan fazla asker yığdılar
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6 Ocak’ta Trump yandaşlarının baskınına uğrayan ABD Kongresi’nde bu kez askerler vardı.

Trump’ın azlinin görüşülmesi nedeniyle Washington’da güvenlik sıkılaştırıldı.

20 Ocak’taki yemin töreninin güvenliğini sağlamak üzere görevlendirilen ulusal muhafız sayısı 5 bin arttırılarak 20 bine yükseltildi.

Irak’tan fazla asker yığdılar

Bu sayının Afganistan ve Irak’taki Amerikan askerlerinin toplamından yüksek olması dikkat çekti. Trump’ın son asker çekme hamleleriyle her iki ülkedeki toplam kuvvet sayısının 5000 ila 7500 arasında olduğu hesaplanıyor.

Başkentteki askerlerin bir kısmı Kongre binası içinde konuşlandırıldı, geceyi de burada geçirdiler. Fox News, sadece Kongre binası içi ve çevresindeki asker sayısının 2000’den fazla olduğunu aktardı, bu Irak’taki Amerikan askeri varlığına eşit.

Irak’tan fazla asker yığdılar

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