Irak’tan fazla asker yığdılar

Trump’ın azlinin görüşülmesi nedeniyle Washington’da güvenlik sıkılaştırıldı.

20 Ocak’taki yemin töreninin güvenliğini sağlamak üzere görevlendirilen ulusal muhafız sayısı 5 bin arttırılarak 20 bine yükseltildi.

Bu sayının Afganistan ve Irak’taki Amerikan askerlerinin toplamından yüksek olması dikkat çekti. Trump’ın son asker çekme hamleleriyle her iki ülkedeki toplam kuvvet sayısının 5000 ila 7500 arasında olduğu hesaplanıyor.

Başkentteki askerlerin bir kısmı Kongre binası içinde konuşlandırıldı, geceyi de burada geçirdiler. Fox News, sadece Kongre binası içi ve çevresindeki asker sayısının 2000’den fazla olduğunu aktardı, bu Irak’taki Amerikan askeri varlığına eşit.