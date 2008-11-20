Irak'taki Türk heyeti Sistani'yi ziyaret etti

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Türkiye'nin Irak Özel Temsilcisi Murat Özçelik ve beraberindeki heyet, Iraklı Şiilerin ruhani lideri Büyük Ayetullah Ali Sistani'yi ziyaret etti.

Heyette yer alan ve görüşmeyle ilgili olarak AA muhabirine açıklama yapan Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Derya Kanbay, bunun simgesel ve çok özel bir ziyaret olduğunu, görüşmenin çok samimi bir ortamda geçtiğini bildirdi.



Büyükelçi Kanbay, Sistani'ye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün mesajı ile Türk halkının sevgi ve saygılarını ilettiklerini belirterek, "Kendileri de Sayın Cumhurbaşkanımıza ve halkımıza sevgi ve saygılarını iletmemizi istediler. Görüşmede Sayın Sistani, Irak'ın geleceği, refahı ve Irak'ın sıkıntılarının giderilmesi yönünde nelerin yapılabileceğini anlattı" dedi.



Görüşmede Sistani'nin, Türkiye ile ilişkilerin önemine işaret ederek, Türk iş adamlarını ve yatırımcılarını ülkelerinde iş yapmaya davet ettiği öğrenildi.

