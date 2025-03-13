Irak'taki klinikte Hz. Muhammed'in adını taşıyanlar için özel uygulama | 'Peygamberimizi rüyamda görünce karar aldım'

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Kent merkezindeki Musalla semtinde yer alan kliniğin Müdürü Doktor Hasan Muhammed Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 5 yıl önce açtıkları klinikte; tetkik, tedavi ve laboratuvar hizmeti verdiklerini belirtti.

Semtteki düşük gelirli aile ve yetimlere destek verdiklerini aktaran Kasım, mübarek ramazan ayında Peygamber Efendimizin adını taşıyan hastalardan para almadıklarını söyledi.

Hazreti Muhammed'e olan sevgisinden dolayı böyle uygulamayı başlattıklarını aktaran Kasım, ''Kısa bir süre önce Peygamberimiz Hz. Muhammed'i rüyamda gördüm. Nasıl bir duygu olduğunu anlatamam. Mutluluğumu ve sevincimi belirtmek için mübarek ramazan ayının gelmesiyle böyle bir uygulamaya karar verdim.'' dedi.

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Çocuk veya yetişkin demeden, kliniğe gelen tüm Muhammed adındaki hastalara muayene, tetkik ve tahlil hizmetini karşılıksız verdiklerini belirten Dr Kasım, ramazan ayı için başlattıkları uygulamayı sonrasında da sürdürebilme ihtimalleri olduğunu dile getirdi.

"VEFA BORCU"

Uygulamanın başladığı ramazan ayının ilk gününden itibaren özellikle semt sakinlerinden güzel ve olumlu tepkiler aldıklarını söyleyen Kasım, bunun kendilerini çok mutlu ettiğini vurguladı.

Sadece kliniğin bulunduğu Musalla semtinden değil kentin farklı bölgelerinden de gelenlerin olduğunu, tedavi ve tetkik için gelenlerin yüzünün gülerek ayrılmasının kendilerini çok mutlu ettiğini ifade eden Kasım, bunu dinine ve Hazreti Muhammed'e karşı bir "vefa borcu" olarak gördüğünü de kaydetti.

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Uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Mahmut Ahmed ise klinikte ramazan ayının dışında da dar gelirli ailelerin hastalarına ciddi anlamda indirim yapıldığını söyledi.

Kerküklü Ahmed, uygulamanın ramazan ayından sonra da sürdürülmesini temenni etti.