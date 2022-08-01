Irak'taki gerilimde son durum! Sokak protestoları sona erdi

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Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şii lider Mukteda Sadr destekçilerinin hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge’ye beton bariyerleri aşıp girmesiyle başlayan şiddet olayları sonrası Sadr Grubu karşıtı Koordinasyon Grubu da sokağa inmişti. Sadr Grubu dışındaki bütün Şii tarafların çatısı altında toplandığı Koordinasyon Grubu’nda yer alan Asaib Ehli Hak Hareketi Başkanı Kays el-Hazli’nin çağrısı üzerine Koordinasyon Grubu destekçileri protestolarını sona erdirdi. El-Hazli yaptığı açıklamada protestoculara desteklerinden ötürü teşekkürlerini ileterek, “Devleti ve kurumlarının meşruiyetini ve demokratik düzeni savunmak yanı sıra iç fitneye sürüklenmeye izin vermediğiniz için gösterdiğiniz onurlu duruşunuzdan dolayı sizlere teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.



El-Hazli, “Yeşil Bölge’ye girmeyerek ve güvenlik güçleriyle temasa girmeden yapmış olduğunuz disiplinli protesto mesajınızı ulaştırmıştır. Sokakların dolup taşmasından sonra sizlerden evlerinize geri dönmenizi istiyorum” ifadelerini kullandı.

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KOORDİNASYON GRUBU DESTEKÇİLERİ YEŞİL BÖLGE’YE YÜRÜMÜŞTÜ



Koordinasyon Grubu’na bağlı Meşruiyeti Destekleme ve Devlet Kurumlarını Koruma Koordinasyonu Komisyonu destekçileri, yerel saatle 17.00’de Bağdat’taki asma köprü yakınlarında toplanmış ve Yeşil Bölge’ye yürümüştü. Kalabalık grup, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi aleyhine slogan atarak geldiği Yeşil Bölge’de güvenlik güçlerinin kurduğu beton bariyerlerin ilkini aşmıştı. Protestocuların Yeşil Bölge’deki ikinci bariyerleri geçmeye çalışması üzerine güvenlik güçleri tazyikli su ile müdahale etmişti. Çıkan olaylarda yaralananların olduğu bildirilmişti.

SADR’DA SOKAK PROTESTOLARINI SONA ERDİRDİ



Sadr Grubu çağrısı üzerine Koordinasyon Grubu ile aynı saatte ülkenin birçok kentinde protesto gösterisi düzenleyen Sadr destekçileri protestolarını olaysız son verdiler. Sadr’a yakınlığıyla bilinen ve Liderin Bakanı lakabıyla tanınan Muhammed Salih el-İraki sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, destekçilerinden akşam namazını kıldıktan sonra evlerine geri dönmelerini istedi. Irak’ın güney illeri ile Musul’da Sadr Grubu destekçilerine teşekkürlerini ileten el-İraki, “Akşam namazını kıldıktan sonra evlerinize geri dönün ve sizin için meclis binasında oturma eylemi yapanlar için dua etmeyi de ihmal etmeyin” ifadelerini kullandı. Sadr destekçilerinin parlamento binasındaki işgali ise devam ediyor.

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SADR DESTEKÇİLERİ İKİ KEZ MECLİSİ BASTI



Sadr yanlıları, Sadr dışındaki tüm Şii tarafları çatısı altında toplayan ve eski Başbakan Nuri Maliki’nin de içinde bulunduğu İran destekli Koordinasyon Grubu’nun Muhammed Şiya el-Sudani’yi başbakan adayı göstermesine itiraz etmiş, yüzlerce Sadr Grubu destekçisi ilk olarak 27 Temmuz’da Yeşil Bölge'ye girerek meclis binasını basmıştı. Ardından Sadr destekçileri yeniden toplanmış ve 30 Temmuz’da meclis binasını basarak işgal etmişti.