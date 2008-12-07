Irak'ta yeni toplu mezar

A.A.
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Irak emniyetinden üst düzey bir yetkili, başkent Bağdat'ın güneyinde bulunan bir mezardan 18 cesetin çıkarıldığını ve bu kişilerin 2 yıl önce asılarak öldürüldüğünün sanıldığını söyledi.
Polis ve sağlık görevlileri, ülkenin kuzeyindeki Telafer kenti yakınında bulunan bir diğer toplu mezardan da 9 kişinin kalıntılarının çıkarıldığını kaydettiler.
Göz altına alınan bir Sünni direnişçinin, 2 yıl önce söz konusu 9 sivilin öldürülmesine yardım ettiğini itiraf ettiği ve mezarın yerini gösterdiği belirtildi.
Irak ordusu önceki gün ülkenin kuzeyindeki Diyala vilayetinde 4 toplu mezarda 80 kadar ceset kalıntısı bulmuştu.