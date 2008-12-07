Irak'ta yeni toplu mezar

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Irak emniyetinden üst düzey bir yetkili, başkent Bağdat'ın güneyinde bulunan bir mezardan 18 cesetin çıkarıldığını ve bu kişilerin 2 yıl önce asılarak öldürüldüğünün sanıldığını söyledi.

Polis ve sağlık görevlileri, ülkenin kuzeyindeki Telafer kenti yakınında bulunan bir diğer toplu mezardan da 9 kişinin kalıntılarının çıkarıldığını kaydettiler.



Göz altına alınan bir Sünni direnişçinin, 2 yıl önce söz konusu 9 sivilin öldürülmesine yardım ettiğini itiraf ettiği ve mezarın yerini gösterdiği belirtildi.



Irak ordusu önceki gün ülkenin kuzeyindeki Diyala vilayetinde 4 toplu mezarda 80 kadar ceset kalıntısı bulmuştu.