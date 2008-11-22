Irak'ta yeni bir toplu mezar bulundu

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Irak'ın başkenti Bağdat'ın güneyindeki Latifiye'de bulunan toplu mezardan 10 kişinin cesedi çıkarıldı.

Yerel polisin Latifiye'deki bir arazide ortaya çıkardığı mezardaki cesetlerin ellerinin bağlı olduğu ve kurbanların başlarından kurşunlanarak öldürüldükleri belirtildi.



Yetkililer, mezardakilerin, yaklaşık 2 yıl önce El Kaide militanları tarafından öldürüldüklerinin tahmin edildiğini kaydettiler.

Bağdat'ın Şiilerin yaşadığı bir semtinde geçen Çarşamba ortaya çıkarılan bir başka toplu mezarda 15 kişinin cesedi bulunmuştu.

