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Irak’ta türbe çöktü en az 7 kişi öldü

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#Irak#Türbe#Çökme
Irak’ta türbe çöktü en az 7 kişi öldü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2022 07:00

Irak’ın Şiilerin çoğunlukta olduğu Kerbela bölgesinde bir türbe, içinde çok sayıda ziyaretçi varken toprak kayması nedeniyle çöktü.

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Pazar günü meydana gelen olayda şu ana kadar enkaz altında kalan yedi kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Fransız AFP’nin haberine göre ölenlerden biri çocuk, dördü kadın, ikisi ise erkek. Enkazdan kurtarılan üç çocuk ise hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumları iyi.

SEBEBİ RUTUBET Mİ

Kattarat’ül İmam Ali Türbesi’nin çatısının, fazla rutubet nedeniyle kayan toprağın etkisiyle çöktüğü üzerinde duruluyor. Türbenin hemen yakınlarında Şiilerin “Hz. Ali ve ordusunun mola vererek su içtiğine” inandığı bir su kaynağı bulunuyor. Toprak kaymasına da buradan kaynaklanan fazla rutubetin yol açtığı tahmin ediliyor.

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#Irak#Türbe#Çökme

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