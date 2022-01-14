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Irak'ta siyasi parti bürolarına peş peşe bombalı saldırı

#Irak#Bombalı Saldırı#Dünya
Irakta siyasi parti bürolarına peş peşe bombalı saldırı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Irak Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi başkanlığındaki Takaddüm Hareketi ile Sünni lider Hamis Hançer başkanlığındaki Azim Hareketi'nin bürolarına bombalı saldırı gerçekleştirildi.

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Irak medyasının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre gece saatlerinde Sünni lider ve Meclis Başkanı Muhammed Halbusi başkanlığındaki Takaddüm Hareketi’nin başkent Bağdat’taki el-Azamiye bürosuna yerleştirilen bomba patladı. Patlamanın maddi hasara yol açtığı, olay yerine gelen güvenlik güçlerinin patlamamış ikinci bir bomba bulduğu aktarıldı. İkinci bombanın uzmanlar tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Takaddüm Hareketi tarafından yapılan açıklamada saldırı sert bir dille kınanırken, saldırının yasa dışı gruplar tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi. Açıklamada, “Saldırı, hareketimizin Irak’taki ortakları ile birlikte silahlı milislerin olmadığı, güvenli ve müreffeh bir ülke oluşturma yolunda kaydettiği başarılı döneme denk geliyor” ifadeleri kullanıldı.

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İKİNCİ SALDIRI AZİM HAREKETİ BÜROSUNA

Sünni lider Hamis Hançer başkanlığındaki Azim Hareketi'nin Bağdat'taki el-Yermuk semtinde bulunan bürosunun da benzer bir saldırıya maruz kaldığı kaydedildi. Saldırının sadece maddi hasara yol açtığı aktarıldı.

Bağdat’ta dün de Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi ofisine saldırı gerçekleştirilmişti. Irak’ta geçtiğimiz yıl ekim ayında yapılan erken seçimlerde Şii Sadr Grubu 73 sandalye ile birinci, Sünni Takaddüm Koalisyonu 37 sandalye ile ikinci, Şii Hukuk Devleti Koalisyonu 33 sandalye ile üçüncü sırada yer almıştı.

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#Irak#Bombalı Saldırı#Dünya

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