Irak’ta Şii lider Sadr’ın destekçileri parlamentoyu bastı

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Irak’ta Şii lider Mukteda Sadr dışındaki bütün Şii tarafların çatısı altında toplandığı Koordinasyon Grubu’nun Muhammed Şiya el-Sudani’yi başbakan adayı göstermesine itiraz eden Sadr Grubu destekçisi yüzlerce kişi, öğlen saatlerinden başkent Bağdat’taki ünlü Tahrir Meydanı’nda toplandı.

Hükümet konakları ve yabancı misyonların yer aldığı korunaklı Yeşil Bölge’ye giden Cumhuriyet Köprüsü’nü geçen protestocular, bazı beton blokları yıkarak Yeşil Bölge’ye girerek parlamento binasını bastı. Kalabalık grubu dağıtmak için güvenlik güçleri, göz yaşartıcı gaz kullanırken, havaya ateş açtı.

BAŞBAKAN KAZIMİ GÖSTERİCİLERE SESLENDİ

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Mustafa el-Kazımi yaptığı açıklamada, Sadr Grubu destekçilerinin derhal parlamento binasından çekilmelerini istedi. Parlamento binasının halkın malı olduğunu ve protestoculardan derhal binayı terk etmeye çağıran el-Kazımi, kamu ve özel mallara muhafaza edilmesini istedi. Protestoculardan barışçıl şekilde protesto yapmalarını isteyen el-Kazımi, güvenlik güçleri mensuplarını da sükunete davet etti.

"TAMAMEN SİYASİ GÖVDE GÖSTERİSİ"

CNN Türk'e konuşan gazeteci Güngör Yavuzaslan, "Tamamen Sadr ve yanlılarının siyasi gövde gösterisi. Hem mevcut Başbakan Kazımi'ye hem de eski başbakan Malike'ye karşı bugünkü olaylar başladı. Bağdat'ta pandeminin başlamasıyla gösteriler durdu" dedi.

Yavuzaslan, "Bütün resmi kurumların, parlamentonun, başbakanlığın, elçiliklerin bulunduğu güvenli bölge. Parlamentoya girilmesi Bağdat Yönetimi açısından büyük bir güvenlik sorunu. Güvenlik güçlerinin buna bir yaptırımı yok. Irak'ı en iyi anlatan devlet yoksunluğu, devletin otorite boşluğu var" ifadelerini kullandı. Yavuzaslan sözlerine şöyle devam etti:

"BU İÇ ÇATIŞMAYA GİDER"

"Bu iç çatışmaya gider. Çok kırılgan bir ülke. Sadr hareketi buradan çekilmezse diğer silahlı gruplar bu işe müdahale eder. Irak ordusunun alacağı tavır çok önemli. Herkes Mukteda Sadr'dan gelecek açıklamayı bekliyor. 'Evlerinize gidin, Yeşil Bölge'den çekilin' derse gösterilerle devam eden bir olaya dönüşür. Ama 'Parlamento'da kalın' derse silahlar konuşur. Bu aylara ve yıllara yayılan bir çatışamaya döner."

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PROTESTOCULAR SADR'IN ÇAĞRISI ÜZERİNE GERİ ÇEKİLDİLER

Irak’ta parlamento binasını basan göstericiler geri çekildi. Şii lider Mukteda Sadr’ın çağrısı üzerine başkent Bağdat’taki korunaklı Yeşil Bölge’de bulunan parlamento binasını basan yüzlerce Sadr destekçisi, Yeşil Bölge ve parlamento binasını “Seyidin emrini yerine getirdik” sloganları ile terk etti.

“REFORM VE YOLSUZLUĞA KARŞI BİR DEVRİM”

Sadr sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, destekçilerine evlerine geri dönmeleri çağrısında bulunarak, “Bu Muharrem devrimdir, reform ve yolsuzluğa karşı bir devrimdir. Mesajınız ulaştı ve yolsuzları korkuttunuz. İki rekat namaz kılın ve evlerinize geri dönün” dedi.