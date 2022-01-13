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Irak'ta sel felaketi! Okullar tatil edildi...

#Irak#Erbil#SEL
Irakta sel felaketi Okullar tatil edildi...

Irak’ın Erbil kentinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağışların ardından sel meydana geldi. Kentte, kötü hava koşulları nedeniyle okulların 1 gün tatil edildiği açıklandı.

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Irak’ın Erbil kentinde dün geceden itibaren etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen su taşkınları nedeniyle kentte bugün okullar tatil edildi. Erbil Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, kentte etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı su taşkınları nedeniyle okulların bir günlük tatil edildiği açıklandı. Bakanlık, okullarda yapılacak olan sınavların da önümüzdeki Cumartesi gününe ertelendiğini belirterek sınavların ertelenmesi kararının, öğrenci ve öğretmenlerin can güvenliğini sağlamak amacıyla alındığını belirtti.

ERBİL VALİSİ UYARDI

Kentte etkili olan şiddetli yağışların ardından ulaşımda aksamalar yaşandı. Erbil Valisi Ümit Hoşnav, kentte meydana gelebilecek sel felaketine dikkat çekerek vatandaşları evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı. Hoşnav, yağışlar nedeniyle kentte birçok bölgede trafiğin kapalı olduğunu belirterek, yağışların devam edeceğini ve yeni sel felaketinin meydana gelebileceği konusunda uyarıda bulundu.

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UÇUŞLAR İPTAL

Irak basını, ülkenin güneyindeki Basra kentinde de kötü hava koşulları nedeniyle uçuşların tamamının iptal edildiğini açıkladı.

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#Irak#Erbil#SEL

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