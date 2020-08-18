Irak'ta rekor! En yüksek sayı kaydedildi

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 82 kişi yaşamını yitirdi ve 4 bin 576 yeni vaka kaydedildi.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 6 nin 36'ya, vaka sayısı da 184 bin 709'a yükseldi.

Ülke genelinde iyileşen hasta sayısı ise 131 bin 840'a ulaştı.

Irak'ta, sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere Kovid-19 tedbirlerinin hafifletilmesiyle vaka sayılarında artış yaşanmaya başlamıştı.