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Dünya
AA
Haber Giriş: 18.08.2020 - 21:04,Son Güncelleme:

Irak'ta rekor! En yüksek sayı kaydedildi

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Irak'ta rekor! En yüksek sayı kaydedildi
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Irak'ta son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 82 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 576 kişide daha virüs tespit edilmesiyle bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 82 kişi yaşamını yitirdi ve 4 bin 576 yeni vaka kaydedildi.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 6 nin 36'ya, vaka sayısı da 184 bin 709'a yükseldi.

Ülke genelinde iyileşen hasta sayısı ise 131 bin 840'a ulaştı.

Irak'ta, sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere Kovid-19 tedbirlerinin hafifletilmesiyle vaka sayılarında artış yaşanmaya başlamıştı.

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