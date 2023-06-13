×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

Irak’ta rekor bütçe kamuda rekor işe alım

Güncelleme Tarihi:

#Irak#Dolar#Kuzey Irak
Irak’ta rekor bütçe kamuda rekor işe alım
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2023 07:00

Petrol zengini Irak’ta parlamento, uzun tartışmaların ardından 153 milyar dolarlık rekor bütçeyi onayladı.

Haberin Devamı

Plan, kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi ile savaş nedeniyle zarar gören altyapının yeniden inşasına yönelik kalkınma projelerini kapsıyor. 2023, 2024 ve 2025 yılları için ayrı ayrı 153’er milyar dolar kaynak yaratan üç yıllık bütçe yasası, kamu harcamalarının yüzde 12.7’sinin Kuzey Irak yönetimine aktarılması karşılığında federal yönetime Kuzey Irak petrolü üzerinde daha fazla kontrol imkânı sağlıyor. Bütçede bir süredir Iraklı politikacıların önceliği olan altyapı yatırımları içinse 37.9 milyar dolar ayrıldı. Yeni bütçede en büyük gider kalemini ise kamu çalışanları oluşturuyor. 2023 için kamuda ek 600 bin kişinin istihdamı planlandı. Bu artışla memur ve emekli maaşları için yıllık 58 milyar dolar ayrıldı.

GELİRLER PETROLE DAYALI

Yıllar süren savaş ve çatışmaların ardından yeniden inşa edilmeye çalışılan ve ciddi yolsuzluklarla boğuşan ülkede, milli gelirin yüzde 90’ı petrole dayanıyor. Uzmanlar, petrol fiyatında olası düşüşlerin ülke ekonomisini kırılgan hale getirdiği uyarısında bulunuyor. Irak bütçesi hazırlanırken petrol fiyatının 70 dolar üzerinde kalacağı öngörüldü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Irak#Dolar#Kuzey Irak

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden annesine bu kadar bağımlı

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden annesine bu kadar bağımlı?

#İlişkiler
Bazı sebze ve meyvelerin hafıza fonksiyonlarını iyileştirdiği saptandı Hangileri etkili 7’den 70’e herkesin günlük beslenmesine eklemesi gerekiyor

Bazı sebze ve meyvelerin hafıza fonksiyonlarını iyileştirdiği saptandı! Hangileri etkili? '7’den 70’e herkesin günlük beslenmesine eklemesi gerekiyor'

#Sağlık
Yeşil sahaların yürüyen egosu Ibrahimovic veda etti... Zlatan futboldan değil, futbol Zlatan’dan emekli oldu

Yeşil sahaların yürüyen egosu Ibrahimovic veda etti... 'Zlatan futboldan değil, futbol Zlatan’dan emekli oldu!'

#ZLATAN IBRAHİMOVİC