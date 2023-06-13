Irak’ta rekor bütçe kamuda rekor işe alım

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Plan, kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi ile savaş nedeniyle zarar gören altyapının yeniden inşasına yönelik kalkınma projelerini kapsıyor. 2023, 2024 ve 2025 yılları için ayrı ayrı 153’er milyar dolar kaynak yaratan üç yıllık bütçe yasası, kamu harcamalarının yüzde 12.7’sinin Kuzey Irak yönetimine aktarılması karşılığında federal yönetime Kuzey Irak petrolü üzerinde daha fazla kontrol imkânı sağlıyor. Bütçede bir süredir Iraklı politikacıların önceliği olan altyapı yatırımları içinse 37.9 milyar dolar ayrıldı. Yeni bütçede en büyük gider kalemini ise kamu çalışanları oluşturuyor. 2023 için kamuda ek 600 bin kişinin istihdamı planlandı. Bu artışla memur ve emekli maaşları için yıllık 58 milyar dolar ayrıldı.

GELİRLER PETROLE DAYALI

Yıllar süren savaş ve çatışmaların ardından yeniden inşa edilmeye çalışılan ve ciddi yolsuzluklarla boğuşan ülkede, milli gelirin yüzde 90’ı petrole dayanıyor. Uzmanlar, petrol fiyatında olası düşüşlerin ülke ekonomisini kırılgan hale getirdiği uyarısında bulunuyor. Irak bütçesi hazırlanırken petrol fiyatının 70 dolar üzerinde kalacağı öngörüldü.