Irak'ta ordunun 100. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Kent merkezindeki Valilik Caddesi'nde bir araya gelen ordu mensupları, emekli askerler, gaziler ve vatandaşlar Irak bayrakları ile kutlamaya katıldı.



Iraklı vatandaş Çetin Selman, AA muhabirine yaptığı açıklamada tüm ordu mensuplarını bu önemli günden dolayı kutladığını ve Irak ordusunun vatan toprağı için verdiği mücadelenin önemli olduğunu söyledi.



Ordunun özellikle terör örgütü DEAŞ ile büyük mücadele verdiğini ve fedakarlıklarda bulunduğunu aktaran Selman, başta Irak ordusu olmak üzere güvenlik güçlerinin başarılı olması temennisinde bulundu.



Cafer el-Askeri’nin komutasında temelleri atılan Irak ordusu, 6 Ocak 1921'de kuruldu.



DEAŞ'LA MÜCADELE GAZİLERİNDEN HÜKÜMETE TEPKİ



Öte yandan Musul kentinde DEAŞ ile mücadele sırasında gazi olan Marvan Mazın, Musul'u kurtarma operasyonunda bacağından vurulduğunu ancak gazilik haklarının bir kısmını alamadığını söyledi.



Hükümetin savaş gazilerine ev ya da arsa tahsis etmesine rağmen bu haktan mahrum kaldığını belirten Mazın, kendisi gibi yüzlerce gaziye ev ya da arsa dağıtılmadığını ve hala evsiz olduğunu ifade etti.



Kerkük'ün güneyindeki DEAŞ saldırısında gazi olan Kaid Abid de terör örgütü DEAŞ ile mücadele sürecinde 3 yıl kesintisiz çatışmalara katıldığını ve gazi olduğunu dile getirdi.



Gazilerin haklarının çiğnendiğini söyleyen Abid, ülkedeki siyasi çekişmelerin kendilerine olumsuz yansıdığına dikkati çekti.

























