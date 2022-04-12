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Irak’ta kum fırtınası hayatı felç etti!Uçuşlar iptal çok sayıda kişi hastanede

#Irak#Kum Fırtınası#Uçuş
Irak’ta kum fırtınası hayatı felç ettiUçuşlar iptal çok sayıda kişi hastanede

Irak’ı etkisi altına alan kum fırtınası nedeniyle Uluslararası Bağdat Havalimanı’nda uçuşlar geçici olarak askıya alındı. Irak’ta geçtiğimiz haftadan bu yana etkili olan kum fırtınasında 5 kişi hayatını kaybetmiş, 717 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

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Irak'ın kuzeyinde dün akşam saatleri itibariyle etkili olan kum fırtınası, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Irak Uluslararası Bağdat Havalimanı ve Necef Havalimanı'nda tüm uçuşlar geçici olarak askıya alındı.

Necef Havalimanı Basın Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, görüş mesafesinin 500 metreden daha az bir mesafeye düşmesine yol açan kum fırtınası nedeniyle uçuşların iptal edildiği açıklandı.
Irak Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkenin Pazartesi ve Salı günleri şiddetli kum fırtınasına maruz kalacağı konusunda vatandaşları uyardı.

Irak’ta kum fırtınası hayatı felç ettiUçuşlar iptal çok sayıda kişi hastanede

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Irak’ta geçtiğimiz haftadan bu yana etkili olan kum fırtınasında 5 kişi hayatını kaybetmiş, 717 kişi hastaneye kaldırılmıştı. Başkent Erbil'de de uçuşlar iptal edilmiş ve Meteoroloji uzmanlarının hava durumu tahminleri yapmasına yasak getirilmişti.

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#Irak#Kum Fırtınası#Uçuş

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