Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Irak’ta kum fırtınası: 5 ölü

#Irak#Kum Fırtınası #Dünya
Irak’ta kum fırtınası: 5 ölü

Irak’ı dünden beri etkisi altına alan kum fırtınası nedeniyle 5 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi ise nefes darlığı nedeniyle hastanelere kaldırıldı.

Haberin Devamı

Irak’ın kuzeyinde dünden beri etkili olan kum fırtınası vatandaşlara zor anlar yaşattı. Ülkenin Selahaddin vilayetine bağlı Tuzhurmatu ilçesinde kum fırtınası nedeniyle 5 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi nefes darlığı sebebiyle hastanelere kaldırıldı. Tuzhurmatu Kaymakamı Hasan Zeynel Abidin yaptığı açıklamada, “Kum fırtınası nedeniyle 159 kişi hastanelik oldu ve 5 kişi hayatını kaybetti” dedi.

Ülkenin başkenti Erbil’de de 222 ve Süleymaniye’de 45 kişi hastanelere kaldırılırken, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Sağlık Bakanlığı, vatandaşları evlerinde kalmaya çağırdı. IKBY Sağlık Bakanı Saman Berzenci, IKBY’nin maruz kaldığı şiddetli kum fırtınası nedeniyle vatandaşları çok acil durum olmadığı takdirde evlerinden çıkmamaları konusunda uyararak, kum fırtınasının özellikle astım ve göğüs hastaları için büyük bir tehlike arz ettiğini ve dışarıya çıkmak zorunda kalan vatandaşların maske takmaları gerektiğini bildirdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Irak#Kum Fırtınası #Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Haftanın dört günü çalışmaya başlayan şirkette neler yaşandı ‘Bugün 1 Nisan mı’

Haftanın dört günü çalışmaya başlayan şirkette neler yaşandı? ‘Bugün 1 Nisan mı?’

#İş Hayatı
Rusya’da değişmeyen 2 numara

Rusya’da değişmeyen 2 numara

#Dmitri Medvedev
Bir savaş silahı olarak tecavüz Berlin ve Nankingte neler yaşanmıştı

Bir savaş silahı olarak tecavüz! Berlin ve Nanking'te neler yaşanmıştı?

#Rusya-Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Haftanın dört günü çalışmaya başlayan şirkette neler yaşandı ‘Bugün 1 Nisan mı’

Haftanın dört günü çalışmaya başlayan şirkette neler yaşandı? ‘Bugün 1 Nisan mı?’

#İş Hayatı
Rusya’da değişmeyen 2 numara

Rusya’da değişmeyen 2 numara

#Dmitri Medvedev
Bir savaş silahı olarak tecavüz Berlin ve Nankingte neler yaşanmıştı

Bir savaş silahı olarak tecavüz! Berlin ve Nanking'te neler yaşanmıştı?

#Rusya-Ukrayna Savaşı