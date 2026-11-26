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Kuzey Petrol Şirketi’ndeki petrol kaçakçılığı iddialarına ilişkin soruşturmanın ardından alınan kararlar kapsamında IKBY’nin federal Petrol Bakanlığı dışında petrol ihraç etmesi yasaklanırken gayriresmî sınır geçişlerinin kapatılması kararlaştırıldı. Zeydi ayrıca Irak Sınır Kapıları Kurumu Başkanı, Kerkük Operasyonlar Komutanı ve Kerkük Polis Müdürü’nün de aralarında bulunduğu çok sayıda yetkiliyi görevden aldı. Bağdat’ın kararlarına Erbil’den ise sert tepki geldi. IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, kararları “kabul edilemez” olarak nitelendirirken KDP lideri Mesud Barzani ise “Anayasaya aykırı kararları ve hiçbir tarafın iradesini dayatmasını kabul etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Uzmanlar, IKBY’nin üçü İran, biri Türkiye ve biri Suriye ile olan beş sınır kapısının kontrolünü kaybetmesinin, Bağdat’tan bağımsız ilişkiler yürütme imkânını da sınırlayacağını belirtiyor.