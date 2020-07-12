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Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 95 kişi hayatını kaybetti
Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 95 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 312 kişi enfekte oldu.
Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 95 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybının 3 bin 150'ye ulaştığı bildirildi.
Ülkede 2 bin 312 kişide daha virüs tespit edildiği ve böylece vaka sayısının 77 bin 506'ya çıktığı kaydedilen açıklamada, sağlığına kavuşanların sayısının 44 bin 724 olduğu bilgisi paylaşıldı.
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