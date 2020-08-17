Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 94 kişi hayatını kaybetti

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 94 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 202 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 5 bin 954'e, vaka sayısı da 180 bin 133'e yükselirken, iyileşen kişi sayısı ise 128 bin 945'e ulaştı.

Ülkede, sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere Kovid-19 tedbirlerinin hafifletilmesiyle vaka oranlarında artış yaşanmaya başladı.