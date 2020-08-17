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Dünya
AA
Haber Giriş: 17.08.2020 - 19:44,Son Güncelleme:

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 94 kişi hayatını kaybetti

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Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 94 kişi hayatını kaybetti
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Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 94 artarak 5 bin 954'e yükseldi.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 94 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 202 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 5 bin 954'e, vaka sayısı da 180 bin 133'e yükselirken, iyileşen kişi sayısı ise 128 bin 945'e ulaştı.

Ülkede, sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere Kovid-19 tedbirlerinin hafifletilmesiyle vaka oranlarında artış yaşanmaya başladı.

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