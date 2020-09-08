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Dünya
AA
Haber Giriş: 08.09.2020 - 22:30 | Son Güncelleme:

Irak'ta koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 68 kişi öldü

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Irak'ta koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 68 kişi öldü
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Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 68 artarak 7 bin 657'ye ulaştı.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 68 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 894 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle salgında can kaybının 7 bin 657'ye, toplam vaka sayısının ise 269 bin 578'e yükseldiği aktarıldı.
Bakanlık, 3 bin 465 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının da 206 bin 324'e ulaştığını bildirdi.

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