Irak'ta koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 68 kişi öldü

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 68 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 894 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle salgında can kaybının 7 bin 657'ye, toplam vaka sayısının ise 269 bin 578'e yükseldiği aktarıldı.

Bakanlık, 3 bin 465 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının da 206 bin 324'e ulaştığını bildirdi.