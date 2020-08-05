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Dünya
AA
Haber Giriş: 05.08.2020 - 18:13,Son Güncelleme:

Irak'ta koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bine yaklaştı

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Irak'ta koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bine yaklaştı
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Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 77 artarak 5 bin 94'e ulaştı.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 77 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybının 5 bin 94'e yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, 2 bin 834 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının da 137 bin 556'ya çıktığı belirtildi.

Bakanlık, ayrıca, virüse yakalananlardan 2 bin 339 kişinin daha iyileşmesiyle toplam 98 bin 442 kişinin sağlığına kavuştuğunu aktardı.

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