Irak'ta koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bine yaklaştı

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 77 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybının 5 bin 94'e yükseldiği ifade edildi.



Açıklamada, 2 bin 834 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının da 137 bin 556'ya çıktığı belirtildi.



Bakanlık, ayrıca, virüse yakalananlardan 2 bin 339 kişinin daha iyileşmesiyle toplam 98 bin 442 kişinin sağlığına kavuştuğunu aktardı.