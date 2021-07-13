Irak’ta korona hastanesi yandı

Irak’ın Nasiriye kentinde COVID-19 hastalarının yattığı İmam Hüseyin Eğitim Hastanesi’nde çıkan yangına ilk belirlemelere bir oksijen tüpünün patlamasının sebep olduğu belirtildi. Yangında 2’si sağlık çalışanı olmak üzere en az 41 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı. Binada kullanılan yalıtım malzemeleri nedeniyle kısa sürede tüm hastaneyi saran yangın kontrol altına alınırken, birçok hastanın kayıp olması nedeniyle ölü sayısının artabileceği bildirildi.

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