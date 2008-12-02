Irak'ta 'Kimyasal Ali'ye yeni idam cezası

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Irak'ın kuzeyinde ayaklanan Kürtleri bastırmak için kimyasal silahlara başvurduğu için “Kimyasal Ali” lakabıyla anılan Ali Hasan El Mecid, Bağdat'taki bir mahkeme tarafından, 1991'de güneydeki Şii ayaklanmasının bastırılmasındaki rolü nedeniyle bir kez daha idama mahkum edildi.

Başkent Bağdat'ta sıkı korunan Yeşil Bölge'deki Irak Yüksek Ceza Mahkemesi, ayaklanma sırasında, Baas partisinin Irak'ın güneyindeki sorumlusu Abdül Gani Abdül Gafur için de idam istedi.



Irak'ın ABD tarafından devrilen ve Duceyl davasından aldığı idam cezasıyla asılan devlet başkanı Saddam Hüseyin'in kuzeni olan Kimyasal Ali, Şii vilayetlerdeki ayaklanmanın bastırılması sırasında İçişleri Bakanı olarak görev yapıyordu.



Kimyasal Ali, 1980'li yıllardaki ayaklanmanın bastırılmasında 182 bin Iraklı Kürtün öldürülmesindeki rolü nedeniyle Haziran 2007'de de idam cezasına çarptırılmıştı.