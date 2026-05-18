Irak'ta ikinci gizli İsrail üssü tespit edildi: Askerler, helikopterler ve iniş pisti aylarca bölgede gizlenmiş!

İsrail'in Irak'ta gizli bir askeri üs işlettiği iddialarının ardından bölgede 2. bir karargah bulunduğu tespit edildi. İsrail güçlerinin 2. üssü bir yıldan uzun süredir işlettiği ve bölgedeki hazırlıklarına 2024 sonlarında başlamış olabileceği belirtildi.

Iraklı yetkililerin varlığından haberdar olmadığı İsrail üssü, İran'a saldırıların başlamasından kısa süre sonra gün yüzüne çıktı. Iraklı yetkiler, ülkenin batı çölünde tespit edilen üslerin, İsrail’in Haziran 2025’te İran’la yaptığı 12 Günlük Savaş sırasında hava desteği, yakıt ikmali ve tıbbi tahliye için kullanıldığını ifade etti.

Airbus DS tarafından sağlanan uydu görüntüsü, 8 Mart 2026 Pazar günü, Irak'ın batısındaki Nukhaib çölünde, başkent Bağdat'ın yaklaşık 250 kilometre güneybatısında, insan yapımı bir yol olduğu öngörülen izi gösteriyor.

İHBARDA BULUNAN ÇOBANIN ÖLÜMÜ

New York Times'ın (NYT) haberine göre 29 yaşındaki Iraklı çoban Awad al-Shammari, mart ayı başında rutin bir yolculuğu sırasında Necef çölündeki ıssız bir alanda iniş pistinin etrafında toplanmış askerler, helikopterler ve çadırlarla karşılaştı.

Gördüğü manzarayı daha sonra Irak yetkililerine ileten Shammari, ihbarından kısa süre sonra öldürüldü. Ailesi, helikopterle takip edilerek silahlı çatışmada öldürülen çobanın olay yerini keşfettikten sonra hedef alındığını belirtti.

IRAK ORDUSU İLE İSRAİL ARASINDA ÇATIŞMA

Irak ordusu, çobanın ihbarının ardından İsrail’in bölgedeki varlığından haberdar oldu. Bölgeye gönderilen bir keşif ekibi daha sonra ateş altında kalarak kayıplar verdi.

Irak güvenlik güçleri haftalarca çölde olağandışı faaliyetlere dair raporlar alsa da başlangıçta doğrudan müdahale yerine bölgeyi uzaktan izlemeyi tercih etti.

ÜSLERİN STRATEJİK ÖNEMİ

Güvenlik kaynaklarına göre söz konusu üsler, İsrail’in İran’la savaşı sırasında aralıklı olarak faaliyet gösterdi. Bu karakollar esas olarak hava desteği, yakıt ikmali ve tıbbi tahliye operasyonları için kullanıldı. Üslerden birinin, İran’a yönelik hava operasyonlarında İsrail uçaklarının uçuş mesafesini kısaltma amacı taşıdığı belirtildi.

Haaretz'in haberinde, üslerin İran’a karşı bölgesel operasyonlar için geçici ve gizli hazırlık noktaları olarak tasarlandığı bildirildi. Gazeteye konuşan ismi açıklanmayan İsrailli yetkililer, bu durumu, gerginliğin arttığı dönemlerde askeri esnekliği sürdürme çabası olarak tanımladı.

İsrail ordusu, söz konusu iddialar veya çobanın öldürülmesiyle ilgili herhangi bir yorum yapmaktan kaçındı.

Irak'ın geniş batı çölünde az sayıda insan yaşıyor. Bölgede yoğun nüfuslu bir yerleşim bulunmuyor.

"ABD'NİN HABERİ VARDI"

NYT'ye demeç veren üst düzey Iraklı yetkililer, ABD güçlerinin bu tesislerden muhtemelen haberdar olduğunu söyledi. Washington yönetimi, iddiaları doğrulamadı. Eski ABD'li ve Iraklı yetkililer, bölgedeki yakın ABD-İsrail askeri koordinasyonu göz önüne alındığında, bu tür faaliyetlerin ABD'nin bilgisi olmadan yürütülmesinin olası görünmediğini kaydetti.

Irak ordusu ise ülkede İsrail üslerinin varlığını resmen kabul etmedi. Irak güvenlik güçleri, Bağdat’ın “herhangi bir İsrail askeri üssünün yeriyle ilgili hiçbir bilgisi olmadığını” ifade etti. Bazı üst düzey subaylar, çobanın keşfinden önce İsrail’in varlığından şüphelendiklerini söyledi.

IRAKLI YETKİLİLERDEN EGEMENLİK VURGUSU

Konu hakkında bilgilendirilen Iraklı milletvekilleri, yabancı güçlerin varlığının Irak egemenliğini ihlal ettiğini savundu. Milletvekili Waad al-Kadu, bunun “Irak egemenliğine karşı açık bir saygısızlık” olduğunu söyledi. Irak yetkilileri arasında, ordunun bu tesislerden gerçekten habersiz olup olmadığı konusunda görüş ayrılığı bulunuyor.

Karakolların mevcut durumu belirsizliğini koruyor. Iraklı yetkililer, en az bir üssün artık aktif görünmediğini belirtti. Haberde Irak makamlarının, ordunun tesislerden gerçekten habersiz olup olmadığı konusunda hala görüş ayrılığı içinde oldukları ifade edildi.