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Haber Giriş: 01.11.2020 - 22:39 | Son Güncelleme:

Irak’ta halk yeniden sokaklarda

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Irak’ta halk yeniden sokaklarda
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Irak’ın başkenti Bağdat ve Şiilerin çoğunluğunu oluşturduğu bazı güney illerinde hükümet karşıtı protestolar yeniden alevlendi.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta ve Şii nüfusunun çoğunlukta olduğu güney illerinde hükümet karşıtı protestolar yeniden alevlendi. Protestolar nedeniyle kapatılan ve 1 yıl aradan sonra yeniden trafiğe açılan başkentteki Tahrir Meydanı, kalabalık bir grubun toplanmasının ardından yeniden trafiğe kapatıldı. Meydanda toplanan göstericiler, hükümet aleyhine sloganlar atarak, Başbakan Mustafa el-Kazimi’nin posterlerini ayaklarıyla ezdi.

Bağdat’taki protestolar olaysız sona ererken, ülkenin güneyindeki petrol zengini Basra kentinde ise protestocularla güvenlik güçleri arasındaki çatışma çıktı. Kent merkezindeki el-Cebeliye bölgesinde toplanan kalabalık grubu güvenlik güçleri, havaya ateş açarak ve gaz bombası kullanarak dağıtmaya çalıştı. Çıkan olaylarda en az 10 kişi yaralandı.

Ülkenin güneyindeki Kut ve Divaniye kentlerindeki hükümet karşıtı protestolarda ise siyasi partilerin kapatılması ve yolsuzluk yapanların cezalandırılması istendi.

Öte yandan Irak’ta geçtiğimiz hafta 25 Ekim protestolarının üzerinden 1 yıl geçmesinin ardından halk yeniden sokaklara inmiş, çıkan olaylarda 200’ü güvenlik güçlerinden olmak üzere 240 kişi yaralanmıştı.

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